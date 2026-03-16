Герасимов: более половины Красного Лимана перешло под контроль войск России

Освобождением города занимаются штурмовые подразделения группировки войск «Запад».
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Штурмовые подразделения группировки войск «Запад» ведут бои за Красный Лиман. Как сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) Валерий Герасимов, уже более половины города находится под российским контролем.
«Наиболее активные боевые действия продолжаются на краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки ведут бои по освобождению Красного Лимана», — сказал он.
Специальная операция
В феврале 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты Донбасса. Основными ее задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили интенсивные обстрелы жилых районов ЛНР и ДНР.
Попытки разрешить конфликт мирным путем Украина проигнорировала, поэтому России пришлось оказать военную помощь самопровозглашенным республикам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сегодня силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву. За сутки на подлете к столице было сбито 60 дронов.
