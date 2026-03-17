Telegraph: Моджтаба Хаменеи избежал гибели, покинув помещение перед ударом

|
Мурад Устаров
Во время ударов погибли его жена и сын.

Фото: Reuters/Hamed Jafarnejad

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи удалось спастись при ракетной атаке США и Израиля благодаря тому, что вышел на улицу перед авиаударом. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

«Так было угодно Богу: Моджтабе Хаменеи нужно было выйти во двор по какому-то делу, а затем вернуться. Он был снаружи и уже направлялся обратно наверх, когда по зданию ударила ракета», — говорится в тексте.

Издание подчеркивает, что во время удара Хаменеи получил легкое ранение в ногу. При этом его сын и жена погибли.

США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. Они совершили сотни ударов по различным объектам в исламской республике, которые привели к гибели военного руководства страны и мирных граждан.

Тегеран отреагировал на действия Вашингтона и Тель-Авива атаками израильские города, а также американские военные базы в странах Ближнего Востока. Конфликт привел к авиаколлапсу в регионе, закрытию крупных нефтеперерабатывающих заводов и прекращению судоходства через Ормузский пролив.

Ранее официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи подтвердил ранение Хаменеи. По его словам, сейчас аятолла чувствует себя хорошо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.05
0.82 92.66
0.68
Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

