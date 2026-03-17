«Не может быть и речи»: посол Ирана в России исключил переговоры с США

Казем Джалали заявил, что высшим приоритетом Тегерана сейчас является защита суверенитета и территориальной целостности.
Фото: Reuters/Dilara Senkaya
Посол Ирана Джалали: в условиях агрессии о переговорах с США не может идти речи
Иран не намерен вести переговоры с США в условиях жесточайшей агрессии против республики. Об этом заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали в беседе с ТАСС.
«Наша страна в настоящее время подвергается жестокой агрессии со стороны США и режима Израиля, и высшим приоритетом страны является защита национального суверенитета и территориальной целостности. В таких условиях никто не думает о переговорах с Америкой», — подчеркнул дипломат.
Джалали напомнил, что Иран ранее неоднократно имел опыт переговоров с США, в том числе дважды с нынешней американской администрацией.
Однако текущая ситуация исключает возможность диалога.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, где погибли больше полутора сотни человек. Жертвами атак стали члены семьи верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, а также он сам. Новым верховным лидером 9 марта был избран его сын Моджтаба Хаменеи.
Иран в ответ наносит удары по территории Израиля и американским базам в регионе.
Тем временем президент США Дональд Трамп безуспешно пытается сформировать международную коалицию для разблокировки Ормузского пролива. Германия, Франция, Япония и другие союзники уже отказались отправлять свои корабли. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что безопасность в проливе можно обеспечить только путем переговоров с Ираном.
- 17 мар
- Союзники США отказались вступать в коалицию по Ормузскому проливу
- 17 мар
- От аналитики к убийствам: США превращают ИИ в оружие
- 17 мар
- Война дронов и ракет: эскалация на Ближнем Востоке парализует логистику и угрожает мировому рынку нефти
- 17 мар
- Telegraph: Моджтаба Хаменеи избежал гибели, покинув помещение перед ударом
- 17 мар
- «Будут превращены в пепел»: Иран пригрозил ответом за удары по энергосистемам
- 17 мар
- ВС Ирана уничтожили ангары с американскими истребителями в ОАЭ и Бахрейне
- 16 мар
- Трамп заявил о скором завершении конфликта на Ближнем Востоке
- 16 мар
- Туроператоры вывезли из ОАЭ всех российских пакетных туристов
- 16 мар
- Иранские запасы обогащенного урана оказались под тоннами бетона
- 16 мар
- Лавров призвал немедленно остановить военные действия на Ближнем Востоке
Читайте также
