Прорвали «Железный купол»: ракеты Ирана упали в паре метров от офиса Нетаньяху

Иранские ракеты упали в паре метров от офиса Нетаньяху

Иранские ракеты упали неподалеку от официальной резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщило издание SNN. По данным источника, боеприпасы разорвались всего в нескольких метрах от здания.

Подробности произошедшего пока остаются неясными. Также неизвестно, есть ли разрушения и пострадавшие. Сообщается, что ракеты сумели преодолеть систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол».

Накануне израильские ВВС нанесли удар по самолету верховного лидера Ирана — воздушное судно было уничтожено на территории тегеранского аэропорта Мехрабад.

Конфликт Израиля и Ирана

Эскалация противостояния началась еще в конце февраля, когда в Тегеране и ряде других городов Ирана прогремели взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац тогда заявил, что армия страны нанесла превентивный удар, подготовка к которому велась совместно с США.

Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции под названием «Эпическая ярость», направленной против ядерной и ракетной программ Тегерана.

Сообщалось, что в результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране был объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому народу, отметив, что убийство руководителя государства и членов его семьи стало «циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

Военные действия затронули и гражданскую инфраструктуру. Среди атакованных объектов называлась школа для девочек в городе Минаб, где погибли более 150 детей.

В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по американским базам на Ближнем Востоке. Конфликт распространился на соседние страны: взрывы фиксировались в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии и Ираке.

