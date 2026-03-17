Работа ПВО, взрыв и пожар: Иран отразил атаку на объект США рядом с аэропортом Багдада

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Речь идет о дипломатическом объекте.

Что известно о дронах нацеленных на объект США в Ираке

Фото: www.globallookpress.com/Majid Asgaripour

Reuters: Три взрывных дрона нацелены на дипломатический объект США в Багдаде

Три беспилотника со взрывчаткой направлены на дипломатический объект США рядом с международным аэропортом Багдада. Для отражения атаки задействовали системы противовоздушной обороны (ПВО) C-RAM. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции.

По данным собеседников агентства, система ПВО сработала после обнаружения приближающихся дронов. Местные СМИ сообщили, что в районе аэропорта раздался мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар. Над местом происшествия поднялся густой дым.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточнялась.

На фоне обострения ситуации в регионе ранее 5-tv.ru сообщал о падении обломков ракет на территорию Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Конфликт на Ближнем Востоке

Эскалация на Ближнем Востоке началась после того, как утром 28 февраля США и Израиль объявили о проведении военной операции против Ирана. По данным различных источников, удары наносились как по военным, так и по гражданским объектам, что привело к гибели представителей руководства исламской республики и мирных жителей.

В ответ Тегеран начал наносить удары по израильским городам и американским военным базам в регионе. Из-за роста напряженности ряд государств Ближнего Востока временно закрыл свое воздушное пространство.

