Тегеран подтвердил гибель военного лидера Лариджани

|
Мурад Устаров
Его считали «серым кардиналом» и одной из влиятельных фигур в стране.

Война в Иране: Израиль ликвидировал Али Лариджани

Фото: Reuters/Denis Balibouse

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб в результате ударов США и Израиля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политика.

«Али Лариджани, посвятивший свою жизнь славе Ирана и Исламской революции, принял мученическую смерть», — говорится в тексте.

Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Реза Баят и «группа преданных защитников».

Лариджани считался одной из главных политических фигур в Иране, а также «серым кардиналом», который отвечал за переговоры по ключевым вопросам национальной безопасности, в том числе по ядерной программе страны.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных представителей КСИР.

Тегеран ответил массированными ударами по израильским городам, а также американским военным базам на Ближнем Востоке. Эскалация привела к тому, что несколько государств региона временно закрыли свое воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru писал, что иранские спецслужбы провели операцию по ликвидации высокопоставленного чиновника Израиля. При этом информация о личности и должности погибшего в настоящий момент не обнародована.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

18 мар
Президент Ирана Пезешкиан пообещал «сурово отомстить» за гибель Лариджани
18 мар
Иранский спецназ уничтожил высокопоставленного израильского чиновника
18 мар
Лихачев: Среди персонала «Росатома» нет пострадавших от удара по АЭС «Бушер»
18 мар
Гибель лидера ополчения «Басидж» подтвердили в Иране
17 мар
Смерти подобно: Европа отчаянно ищет альтернативные источники топлива
17 мар
Работа ПВО, взрыв и пожар: Иран отразил атаку на объект США рядом с аэропортом Багдада
17 мар
Прорвали «Железный купол»: ракеты Ирана упали в паре метров от офиса Нетаньяху
17 мар
«Не смеете приближаться»: почему ответ Ирана с позиции силы стал шоком для США
17 мар
В Белом доме заявили о частичном восстановлении судоходства в Ормузском проливе
17 мар
В Эстонии готовы обсуждать с США отправку войск в Ормузский пролив
+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.91
0.86 93.16
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:00
Шестеро чемпионов переписали историю: российских паралимпийцев чествовали в Москве после успеха в Италии
1:57
Месть за заградотряды: дезертиры открыли охоту на украинский спецназ
1:49
«Это испытание послал Господь. Я выдержала»: Долина рассказал, как пережила квартирный скандал
1:26
Президент Ирана Пезешкиан пообещал «сурово отомстить» за гибель Лариджани
1:22
Тегеран подтвердил гибель военного лидера Лариджани
1:10
Жителя Мелитополя приговорили к 20 годам за попытку подорвать чиновника

Сейчас читают

«Поняла, кто они на самом деле»: Лариса Долина после скандала рассказала об «истинных лицах людей»
Умер заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов
«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео