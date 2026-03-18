Тегеран подтвердил гибель военного лидера Лариджани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб в результате ударов США и Израиля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политика.

«Али Лариджани, посвятивший свою жизнь славе Ирана и Исламской революции, принял мученическую смерть», — говорится в тексте.

Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Реза Баят и «группа преданных защитников».

Лариджани считался одной из главных политических фигур в Иране, а также «серым кардиналом», который отвечал за переговоры по ключевым вопросам национальной безопасности, в том числе по ядерной программе страны.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных представителей КСИР.

Тегеран ответил массированными ударами по израильским городам, а также американским военным базам на Ближнем Востоке. Эскалация привела к тому, что несколько государств региона временно закрыли свое воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru писал, что иранские спецслужбы провели операцию по ликвидации высокопоставленного чиновника Израиля. При этом информация о личности и должности погибшего в настоящий момент не обнародована.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.