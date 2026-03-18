Тегеран подтвердил гибель военного лидера Лариджани
Его считали «серым кардиналом» и одной из влиятельных фигур в стране.
Фото: Reuters/Denis Balibouse
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб в результате ударов США и Израиля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политика.
«Али Лариджани, посвятивший свою жизнь славе Ирана и Исламской революции, принял мученическую смерть», — говорится в тексте.
Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Реза Баят и «группа преданных защитников».
Лариджани считался одной из главных политических фигур в Иране, а также «серым кардиналом», который отвечал за переговоры по ключевым вопросам национальной безопасности, в том числе по ядерной программе страны.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных представителей КСИР.
Тегеран ответил массированными ударами по израильским городам, а также американским военным базам на Ближнем Востоке. Эскалация привела к тому, что несколько государств региона временно закрыли свое воздушное пространство.
Ранее 5-tv.ru писал, что иранские спецслужбы провели операцию по ликвидации высокопоставленного чиновника Израиля. При этом информация о личности и должности погибшего в настоящий момент не обнародована.
