Иранский спецназ уничтожил высокопоставленного израильского чиновника

Спецслужбы Ирана уничтожили высокопоставленного чиновника Израиля. Об этом сообщило информационное агентство Fars, ссылаясь на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По данным источника, дерзкая операция осуществлялась в глубине израильской территории. Информацию об успешном нападении подтвердили и в силовых структурах Ирана.

«Операция по ликвидации была проведена успешно», — говорится в заявлении разведки КСИР в соцсети X.

Агентство Fars подчеркнуло, что целью иранских диверсантов стал высокопоставленный сотрудник органов безопасности. При этом ни имя, ни должность ликвидированного чиновника не раскрываются.

Нападение произошло всего несколько часов назад. Иранская сторона заявила, что группа спецназа успешно проникла на охраняемую территорию и выполнила поставленную задачу.

Израиль эти данные пока не прокомментировал.

Несколькими часами ранее стало известно, что Иран направил три беспилотника на дипломатический объект США рядом с аэропортом Багдада. Для этого задействовали системы противовоздушной обороны (ПВО) C-RAM.

Кроме того, Исламская Республика впервые применила против Израиля усовершенствованную баллистическую ракету Haj-Qasem.

По данным КСИР, с использованием высокоточных систем и сверхтяжелых ракет были нанесены удары по базам США в Ираке, Кувейте и Саудовской Аравии, а также по американским кораблям 5-го флота военно-морских сил (ВМС).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.