«В угоду европейской элите»: почему фон дер Ляйен допустила ужасную ошибку о Хиросиме

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 114 0

Политолог Солонников: дер Ляйен — гинеколог и могла не знать историю Хиросимы

Фото, видео: © РИА Новости; Личный архив Дмитрия Солонникова; 5-tv.ru

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Тема:
Бомбардировка Хиросимы

Зачем на самом деле глава Еврокомиссии возложила ответственность за сброшенную бомбу на Россию?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила серьезный прокол, обвинив Россию в бомбе, обрушившейся на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Эксклюзивно для 5-tv.ru политолог Дмитрий Солонников объяснил, почему руководитель международного ведомства позволила себе озвучить столь вопиющую неправду, чем возмутила российскую общественность и вынудила ответить Марию Захарову.

Солонников не исключил, что фон дер Ляйен, будучи по образованию врачом-гинекологом, могла действительно не знать деталей жуткой трагедии, случившейся 78 лет назад. В свою очередь, это позволило политтехнологам воспользоваться пробелом в знаниях спикера и «исказить факты» в угоду европейской элите.

«Так как Урсула фон дер Ляйен — гинеколог, то историю может знать плохо, поэтому версий две. Она действительно плохо знает историю, и это общее слабое место для современной европейской интеллигенции и современного европейского руководства. Они позволяют себе пропускать элементарные вещи. Но это не значит, что так было на самом деле. Вероятно, она вполне может представлять, что Россия когда-то применяла ядерное оружие», — выдвинул версию он.

Однако более «рабочим» вариантом, считает Солонников, все же считает искусную работу политтехнологов, в работе с которыми фон дер Ляйен позволила себе обман, затронувший честь России.

«Вторая версия заключается в том, что текст ей написали политтехнологи, которые с ней работают и вместе с ними она целенаправленно допустила ложь и искажение фактов, что тоже возможно. И это тоже характеризует современную европейскую элиту, которая, не стесняясь, врет и также, не стесняясь, говорит и правду», — подчеркнул он.

По словам Солонникова, в представлении мировой элиты существует один мир, который есть на самом деле, а есть второй, который более значим, но нарисован сторонним воображением. Именно поэтому, подчеркивает эксперт, для властьимущих из Европы очень важно его продвигать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова уличила Урсулу фон дер Ляйен во лжи в истории с бомбой, накрывшей Хиросиму и Нагасаки.

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