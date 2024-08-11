Неудачная шутка Рейгана про бомбардировку СССР соответствовала планам США

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 9 0

Историк Хлобустов: шутка Рейгана об СССР выдала его истинные устремления

Неудачная шутка Рейгана про бомбардировку СССР соответствовала планам США

Фото: www.globallookpress.com

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Тема:
Бомбардировка Хиросимы

О своих истинных намерениях уже бывший президент Штатов случайно высказался в прямом эфире в 1984 году.

Неудачная шутка 40-го президента США Рональда Рейгана о бомбардировке СССР в 1984 году выдала его истинные намерения в отношении Советского Союза. Об этом сообщил агентству РИА Новости историк спецслужб Олег Хлобустов.

По словам эксперта, Рейган считал, что на него возложена миссия сокрушить коммунизм. После инаугурации он стал демонстрировать, что его главное дело — завершить холодную войну победой над СССР.

Эту «шутку» он произнес 11 августа в 1984 году, когда готовился обратиться к нации с очередным посланием. Не заметив включенный микрофон, он в прямом эфире сказал, что отдал приказ нанести удар по СССР.

«И только увидев, как позеленели операторы в студии, Рейган понял, что он сморозил что-то не то. И, увидев их лица, потом обратив внимание на горящее предупреждение о работающем микрофоне, он сказал: „Извините, я так неудачно пошутил“», — сказал историк.

Хлобустов уверен, что сказанные президентом слова не были шуткой, а показали его истинные намерения и агрессивную политику Белого дома.

Примечательно и то, что «неудачная шутка» была произнесена после очередной годовщины атомной атаки США на Хиросиму и Нагасаки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, для чего Харрис выбрала своим вице-президентом экс-военного.

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