Иран заявил об отступлении гигантского нефтяного танкера из Ормузского пролива
Грузоподъемность судна составляет 160 тысяч тонн нефти.
Фото: Reuters/Stringer
«Гигантский» нефтяной танкер под флагом Барбадоса отступил из Ормузского пролива из-за мощной остановки военно-морских сил Ирана. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
Уточняется, что грузоподъемность танкера составляет 160 тысяч тонн нефти, что противоречит ограничениям, установленным Ираном.
Согласно заявлению КСИР, когда судно направлялось через пролив, иранские оперативные подразделения привели в состояние боевой готовности. В результате «гигант» полностью сменил курс — развернулся и покинул район. Это стало «признанием превосходства Ирана» в Ормузском проливе.
В Корпусе подчеркнули, что произошедшее — не разовый инцидент, а отражение нового баланса сил, где крупный противник вынужден отступать.
С начала военной операции США и Израиля Иран фактически полностью заблокировал судоходство через Ормузский пролив. Этот шаг повлек за собой резкий рост цен на энергоносители. В результате танкеры с топливом из стран Персидского залива не могут осуществлять перевозки. Некоторые танкеры в водах Ормузского пролива подвергались атакам иранских военных.
Ранее советник Белого дома Кевин Хассетт указал, что нефтяные танкеры частично возобновили движение через Ормузский пролив. Это может говорить о стабилизации ситуации на Ближнем Востоке в ближайшие недели.
Тем не менее, на случай перебоев США имеет план с поставками, среди которых топливо и удобрения.
