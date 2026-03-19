«Переломный момент»: Кирилл Дмитриев оценил США удар по «Южному Парсу»

Спецпредставитель президента высказался о словах Трампа о непричастности Вашингтона к атаке на стратегический объект.
Фото: Reuters/Social Media
Дмитриев назвал удар США по Южному Парсу переломным моментом
Авиационный удар по газовому месторождению "Южный Парс" в Иране может существенно изменить ход противостояния на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Переломный момент», — написал он на странице в социальной сети X.
Этим комментарием Дмитриев отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о непричастности Вашингтона к израильскому удару по объекту.
Накануне глава администрации района Ассаллуйе в иранской провинции Бушер сообщил о нанесенной атаке по нескольким объектам крупнейшего газового месторождения страны. По его данным, после удара на территории предприятия начался пожар.
Позднее издание The Times of Israel подтвердило, что целью израильских военно-воздушных сил стал один из крупнейших газоперерабатывающих комплексов на юге исламской республики.
Одновременно в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о повреждении здания, расположенного примерно в 350 метрах от реактора атомной электростанции «Бушер». Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что любые атаки на объекты вблизи АЭС противоречат ключевым принципам обеспечения ядерной безопасности.
