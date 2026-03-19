«Переломный момент»: Кирилл Дмитриев оценил США удар по «Южному Парсу»

Дарья Орлова
Спецпредставитель президента высказался о словах Трампа о непричастности Вашингтона к атаке на стратегический объект.

Авиационный удар по газовому месторождению "Южный Парс"  в Иране может существенно изменить ход противостояния на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Переломный момент», — написал он на странице в социальной сети X.

Этим комментарием Дмитриев отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о непричастности Вашингтона к израильскому удару по объекту.

Накануне глава администрации района Ассаллуйе в иранской провинции Бушер сообщил о нанесенной атаке по нескольким объектам крупнейшего газового месторождения страны. По его данным, после удара на территории предприятия начался пожар.

Позднее издание The Times of Israel подтвердило, что целью израильских военно-воздушных сил стал один из крупнейших газоперерабатывающих комплексов на юге исламской республики.

Одновременно в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о повреждении здания, расположенного примерно в 350 метрах от реактора атомной электростанции «Бушер». Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что любые атаки на объекты вблизи АЭС противоречат ключевым принципам обеспечения ядерной безопасности.

19 мар
Черное золото: цена нефти Brent впервые с лета 2022 года взлетела выше $115
19 мар
Захарова резко высказалась о реакции западных звезд на трагедию с детьми в Иране
19 мар
Бьют по паспорту? Кафе в Таиланде начали закрывать вход для граждан Израиля
19 мар
До катастрофы — 350 метров: атака рядом с АЭС «Бушер» едва не привела к ядерной аварии
19 мар
Иран заявил об отступлении гигантского нефтяного танкера из Ормузского пролива
19 мар
Пезешкиан: атаки на энергетику Ирана грозят миру неконтролируемыми последствиями
19 мар
«Врагу не будет пощады»: Тегеран провожает погибших лидеров и заявляет о готовности к сопротивлению
19 мар
В Иране более 20 тысяч мирных жителей пострадали от ударов США и Израиля
19 мар
Под крылом Вашингтона? Руководство ЕС теряет авторитет на фоне иранского кризиса
18 мар
ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового командира иранской дивизии имени имама Хусейна
Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
«Я сказал «нет»: как не стать жертвой обманщиков в Стамбуле
Вышел трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день»: что известно о фильме
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео