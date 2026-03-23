Иран нанес ракетный удар вблизи аэропорта Бен-Гурион

Новым атакам за последние сутки подвергся Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что силы противовоздушной обороны отразили четыре волны иранских ударов.

Накануне сирены звучали в Тель-Авиве и его окрестностях. Исламская республика обстреляла территорию вблизи аэропорта Бен-Гурион, одна из ракет разрушила несколько домов. Сообщается, что застройка в районе старая — бомбоубежищ во многих зданиях просто нет. Некоторые разрушились до основания. При обстрелах по всему Израилю ранены 15 человек.

Ранее, писал 5-tv.ru, власти Ирана пригрозили ударами по ключевым объектам Израиля и США. Тегеран в ответ на 48-часовой ультиматум Дональда Трампа может уничтожить основные объекты электроснабжения и водоснабжения Израиля и американских военных баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил вице-президент Ирана Сагаб Эсфахани.

