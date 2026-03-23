Иран нанес ракетный удар вблизи аэропорта Бен-Гурион
Одна из ракет разрушила несколько домов.
Новым атакам за последние сутки подвергся Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что силы противовоздушной обороны отразили четыре волны иранских ударов.
Накануне сирены звучали в Тель-Авиве и его окрестностях. Исламская республика обстреляла территорию вблизи аэропорта Бен-Гурион, одна из ракет разрушила несколько домов. Сообщается, что застройка в районе старая — бомбоубежищ во многих зданиях просто нет. Некоторые разрушились до основания. При обстрелах по всему Израилю ранены 15 человек.
Ранее, писал 5-tv.ru, власти Ирана пригрозили ударами по ключевым объектам Израиля и США. Тегеран в ответ на 48-часовой ультиматум Дональда Трампа может уничтожить основные объекты электроснабжения и водоснабжения Израиля и американских военных баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил вице-президент Ирана Сагаб Эсфахани.
