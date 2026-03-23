Конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу ядерные объекты по всему региону

На иранской АЭС «Бушер» ситуация сложная, но контролируемая.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке поставила под угрозу ядерные объекты и энергетическую инфраструктуру всего региона. После недавних сообщений о попаданиях снарядов вблизи атомной электростанции «Бушер» в Иране директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси созвонился с главой «Росатома». Алексей Лихачев подтвердил — ситуация на объекте сложная, но управляемая.

Накануне Дональд Трамп напрямую пригрозил нанести удар по электростанциям Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В Кремле подчеркивают, что подобные действия недопустимы и напрямую угрожают безопасности.

«Мы считаем нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасными и чреватыми, возможно, даже непоправимыми последствиями. Поэтому российская сторона, занимая в этом вопросе чрезвычайно ответственную позицию, неоднократно заявляла о своих опасениях», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На этой неделе со станции «Бушер» начнется новая волна эвакуации российских сотрудников. Алексей Лихачев отметил, что на месте останутся всего несколько десятков человек — контролировать работу минимально необходимого оборудования.

24 мар
США назвали возможную дату завершения конфликта в Иране
23 мар
В парламенте Ирана назвали переговоры с США бессмысленными
23 мар
В переговорах США с Ираном участвовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер
23 мар
Пошли на попятную: почему США объявили об остановке ударов по Ирану
23 мар
Израиль обстрелял район моста Касмия в Ливане во время работы спасателей
23 мар
Нефть и газ дорожают на глазах: как война в Иране бьет по мировому энергорынку
23 мар
Цена на нефть Brent упала на 14% после заявления Трампа о переговорах с Ираном
23 мар
Гуманитарная катастрофа: раскрыты последствия ударов США и Ирана по объектам энергетики
23 мар
«Тут все уничтожено»: последствия иранских атак на Арад и Димону
23 мар
Власти Ирана пригрозили ударами по ключевым объектам Израиля и США
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака
5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Как пришло, так и ушло: выигравшего в лотерею 14 миллионов мужчину могут лишить средств
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео