Конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу ядерные объекты по всему региону

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке поставила под угрозу ядерные объекты и энергетическую инфраструктуру всего региона. После недавних сообщений о попаданиях снарядов вблизи атомной электростанции «Бушер» в Иране директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси созвонился с главой «Росатома». Алексей Лихачев подтвердил — ситуация на объекте сложная, но управляемая.

Накануне Дональд Трамп напрямую пригрозил нанести удар по электростанциям Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В Кремле подчеркивают, что подобные действия недопустимы и напрямую угрожают безопасности.

«Мы считаем нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасными и чреватыми, возможно, даже непоправимыми последствиями. Поэтому российская сторона, занимая в этом вопросе чрезвычайно ответственную позицию, неоднократно заявляла о своих опасениях», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На этой неделе со станции «Бушер» начнется новая волна эвакуации российских сотрудников. Алексей Лихачев отметил, что на месте останутся всего несколько десятков человек — контролировать работу минимально необходимого оборудования.

