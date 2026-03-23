Конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу ядерные объекты по всему региону
На иранской АЭС «Бушер» ситуация сложная, но контролируемая.
Фото, видео: Reuters/VANTOR; 5-tv.ru
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке поставила под угрозу ядерные объекты и энергетическую инфраструктуру всего региона. После недавних сообщений о попаданиях снарядов вблизи атомной электростанции «Бушер» в Иране директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси созвонился с главой «Росатома». Алексей Лихачев подтвердил — ситуация на объекте сложная, но управляемая.
Накануне Дональд Трамп напрямую пригрозил нанести удар по электростанциям Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В Кремле подчеркивают, что подобные действия недопустимы и напрямую угрожают безопасности.
«Мы считаем нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасными и чреватыми, возможно, даже непоправимыми последствиями. Поэтому российская сторона, занимая в этом вопросе чрезвычайно ответственную позицию, неоднократно заявляла о своих опасениях», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На этой неделе со станции «Бушер» начнется новая волна эвакуации российских сотрудников. Алексей Лихачев отметил, что на месте останутся всего несколько десятков человек — контролировать работу минимально необходимого оборудования.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
60%
Нашли ошибку?