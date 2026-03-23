«Серьезная смена режима»: Дональд Трамп заговорил будущем политической системы Ирана
Заявление американского лидера вызвало новую волну обсуждений вокруг стабильности в регионе.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour/WANA
Трамп выразил надежду на смену власти в Иране
Президент США Дональд Трамп выступил с резонансным прогнозом относительно ситуации в Иране. По его словам, в стране может произойти масштабная трансформация политической системы.
«Произойдет также своего рода смена режима, очень серьезная смена режима. Мы имеем дело с людьми, которых я считаю очень разумными, очень основательными. <…> Люди внутри страны знают, кто они. Они очень уважаемы, и, возможно, кто-то из них окажется именно тем, кого мы ищем», — приводит слова Трампа NBC News.
Трамп предположил, что подобные процессы могут развиваться по сценарию Венесуэлы, который он оценил как положительный. Американский лидер также подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с уполномоченным представителем президента южноамериканской страны Делси Родригес.
«Возможно, мы найдем кого-то подобного в Иране», — добавил он.
Тем временем верховный лидер Исламской Республики аятолла Моджтаба Хаменеи ранее заявлял, что ожидания США и Израиля относительно возможного свержения власти в Иране являются ошибочными.
Схожую позицию высказывали и представители американского разведсообщества. По данным агентства Reuters, аналитики спецслужб считают действующее руководство страны достаточно устойчивым и не ожидают смены режима. На закрытых консультациях израильские официальные лица также признавали, что военные сценарии не гарантируют политического перелома.
