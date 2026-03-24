Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана

Эфирная новость 31 0

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обстрела, есть погибшие мирные жители.

Фото, видео: Reuters/Karamallah Daher; 5-tv.ru

Тема:
Война Израиля и Ирана

В подтверждение слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня нанесла удар по столице Ирана. За ситуацией там следит моя коллега с телеканала Аль-Маядин Биссан Тарраф.

Сегодня один из северных районов Тегерана подвергся обстрелу со стороны американских и израильских сил. Спасатели до сих пор извлекают тела погибших из-под завалов. Иранскому Красному Полумесяцу удалось спасти семь мирных жителей.

«Это полностью жилой район. Мы можем оценить масштабы повреждений этого здания. Сейчас идет разбор завалов», – отметила корреспондент.

Муниципалитет Тегерана подтвердил, что окажет всю необходимую поддержку и помощь гражданам, эвакуированным прошлой ночью из этого района. Их перевезли в различные отели иранской столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

24 мар
Трамп заявил о высоких шансах на сделку США с Ираном
23 мар
Лавров: Россия готова помочь урегулировать конфликт на Ближнем Востоке
23 мар
«Серьезная смена режима»: Дональд Трамп заговорил будущем политической системы Ирана
23 мар
Конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу ядерные объекты по всему региону
23 мар
Израиль обстрелял район моста Касмия в Ливане во время работы спасателей
23 мар
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
23 мар
Откуда взялся? Таинственный объект над Израилем вызвал эффект северного сияния
23 мар
Нефть и газ дорожают на глазах: как война в Иране бьет по мировому энергорынку
23 мар
Цена на нефть Brent упала на 14% после заявления Трампа о переговорах с Ираном
23 мар
США приостановят удары по энергетическим объектам Ирана на пять дней
+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.88
-2.12 94.73
-2.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Круговорот людей, ой, мама: звезды на красной дорожке премии «Ника»
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака
5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
Умер замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео