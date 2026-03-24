Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обстрела, есть погибшие мирные жители.
Фото, видео: Reuters/Karamallah Daher; 5-tv.ru
В подтверждение слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня нанесла удар по столице Ирана. За ситуацией там следит моя коллега с телеканала Аль-Маядин Биссан Тарраф.
Сегодня один из северных районов Тегерана подвергся обстрелу со стороны американских и израильских сил. Спасатели до сих пор извлекают тела погибших из-под завалов. Иранскому Красному Полумесяцу удалось спасти семь мирных жителей.
«Это полностью жилой район. Мы можем оценить масштабы повреждений этого здания. Сейчас идет разбор завалов», – отметила корреспондент.
Муниципалитет Тегерана подтвердил, что окажет всю необходимую поддержку и помощь гражданам, эвакуированным прошлой ночью из этого района. Их перевезли в различные отели иранской столицы.
- 24 мар
- Трамп заявил о высоких шансах на сделку США с Ираном
- 23 мар
- Лавров: Россия готова помочь урегулировать конфликт на Ближнем Востоке
- 23 мар
- «Серьезная смена режима»: Дональд Трамп заговорил будущем политической системы Ирана
- 23 мар
- Конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу ядерные объекты по всему региону
- 23 мар
- Израиль обстрелял район моста Касмия в Ливане во время работы спасателей
- 23 мар
- Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
- 23 мар
- Откуда взялся? Таинственный объект над Израилем вызвал эффект северного сияния
- 23 мар
- Нефть и газ дорожают на глазах: как война в Иране бьет по мировому энергорынку
- 23 мар
- Цена на нефть Brent упала на 14% после заявления Трампа о переговорах с Ираном
- 23 мар
- США приостановят удары по энергетическим объектам Ирана на пять дней
