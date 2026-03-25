Турция убеждает арабские страны не вмешиваться в конфликт с Ираном
В Анкаре отмечают опасные настроения среди лидеров государств Персидского залива, которые «теряют терпение» на фоне ударов со стороны исламской республики.
Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov
Турецкие дипломаты прилагают все усилия для того, чтобы арабские страны, подвергшиеся ударам со стороны Ирана, воздержались от прямого вмешательства в конфликт. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на МИД Турции.
«Турция проводит интенсивные дипломатические усилия, чтобы попытаться не допустить вступления арабских стран в американо-израильскую войну против Ирана», — говорится в публикации.
Уточняется, что Анкара опасается прямого участия стран Персидского залива в вооруженном конфликте вокруг Ирана, поскольку это может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке и подвергнуть риску весь регион. Также в Турции отмечают опасные настроения среди лидеров арабских стран, которые «теряют терпение» на фоне ударов со стороны Ирана.
Конфликт на Ближнем Востоке
Ситуация в регионе обострилась 28 февраля, когда США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Были нанесены удары по военным и гражданским объектам, приведшим к гибели верховного лидера Али Хаменеи, членов военного руководства страны и мирных граждан.
Иран ответил атаками на израильские города и американские военные базы на Ближнем Востоке. Рост напряженности привел к закрытию странами региона воздушного пространства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США разработали план для завершения войны с Ираном. Исламская республика в ответ также выдвигает ряд условий, как пишут американские СМИ.
