|
Лилия Килячкова
В Анкаре отмечают опасные настроения среди лидеров государств Персидского залива, которые «теряют терпение» на фоне ударов со стороны исламской республики.

Арабские страны не должны вмешиваться в конфликт с Ираном

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Bloomberg: Турция убеждает арабские страны не вмешиваться в конфликт с Ираном

Турецкие дипломаты прилагают все усилия для того, чтобы арабские страны, подвергшиеся ударам со стороны Ирана, воздержались от прямого вмешательства в конфликт. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на МИД Турции.

«Турция проводит интенсивные дипломатические усилия, чтобы попытаться не допустить вступления арабских стран в американо-израильскую войну против Ирана», — говорится в публикации.

Уточняется, что Анкара опасается прямого участия стран Персидского залива в вооруженном конфликте вокруг Ирана, поскольку это может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке и подвергнуть риску весь регион. Также в Турции отмечают опасные настроения среди лидеров арабских стран, которые «теряют терпение» на фоне ударов со стороны Ирана.

Конфликт на Ближнем Востоке

Ситуация в регионе обострилась 28 февраля, когда США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Были нанесены удары по военным и гражданским объектам, приведшим к гибели верховного лидера Али Хаменеи, членов военного руководства страны и мирных граждан.

Иран ответил атаками на израильские города и американские военные базы на Ближнем Востоке. Рост напряженности привел к закрытию странами региона воздушного пространства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США разработали план для завершения войны с Ираном. Исламская республика в ответ также выдвигает ряд условий, как пишут американские СМИ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.72
-0.24 93.81
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

