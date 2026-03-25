Захарова: слова посла Израиля с критикой позиции Москвы по Ирану неуместны

По словам Одеда Йосефа, Россия предлагает «одностороннюю официальную позицию» по военной операции в Иране.

Слова посла Израиля в России Одеда Йосефа о якобы «односторонней» позиции Москвы по войне в Иране неуместны и не способствуют укреплению дружественных связей между странами. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

«Конечно, неуместными представляются упомянутые вами высказывания посла о якобы однобокой, односторонней позиции Москвы в отношении текущей ситуации на Ближнем Востоке. <…> Такого рода публичные заявления <…> не способствуют укреплению дружественных связей», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, позиция России по ситуации в Иране основана на фактах и анализе ситуации, в том числе ее будущих событий. Кроме того, дипломат отметила, что Москва дорожит дружескими отношениями с Израилем и стремится их развивать.

Одед Йосеф в интервью «Известиям» сообщил, что Россия якобы предлагает «одностороннюю официальную позицию» по военной операции США и Израиля в Иране. По его мнению, заявления Москвы о конфликте «резко контрастируют с уровнем сотрудничества» двух стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати подтвердил готовность Москвы способствовать разрешению конфликтов на Ближнем Востоке. В ходе беседы стороны обсудили текущую эскалацию напряженности в зоне Персидского залива и акцентировали внимание на необходимости скорейшего прекращения боевых действий.

