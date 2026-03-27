«Мы полностью выиграли»: Трамп заявил о победе США над Ираном

Трамп: с военной точки зрения США выиграли войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже выиграл войну с Ираном. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Fox News.

«С точки зрения военной, мы полностью выиграли», — уточнил Трамп.

Кроме того, американский лидер сообщил о приостановке ударов по объектам энергетики исламской республики на десять дней. Вашингтон увеличил число дней без обстрелов, так как переговоры идут хорошо, подчеркнул Трамп.

Ранее, оценивая экономические последствия военной операции против Ирана, Трамп заявил, что его ожидания «не оправдались». Он предполагал более резкий рост цен на нефть, а также фатальное падение фондовых рынков.

При этом американский лидер, как и в новом заявлении, подчеркнул конкретно военные успехи. Он рассказал о «значительных потерях» иранских военно-морских сил.

