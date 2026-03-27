«Мы полностью выиграли»: Трамп заявил о победе США над Ираном
Американский лидер также сообщил о приостановке ударов по объектам энергетики исламской республики на 10 дней.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Mohsen Rezaei
Трамп: с военной точки зрения США выиграли войну с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже выиграл войну с Ираном. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Fox News.
«С точки зрения военной, мы полностью выиграли», — уточнил Трамп.
Кроме того, американский лидер сообщил о приостановке ударов по объектам энергетики исламской республики на десять дней. Вашингтон увеличил число дней без обстрелов, так как переговоры идут хорошо, подчеркнул Трамп.
Ранее, оценивая экономические последствия военной операции против Ирана, Трамп заявил, что его ожидания «не оправдались». Он предполагал более резкий рост цен на нефть, а также фатальное падение фондовых рынков.
При этом американский лидер, как и в новом заявлении, подчеркнул конкретно военные успехи. Он рассказал о «значительных потерях» иранских военно-морских сил.
- 27 мар
- Прикрываются перемирием: США наращивают число военных на Ближнем Востоке
- 27 мар
- Трамп дал Ирану еще десять дней на разблокировку Ормузского пролива
- 27 мар
- ОАЭ готовы применить боевой флот ради открытия Ормузского пролива
- 27 мар
- Иран ударил по базам США в Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии
- 27 мар
- В МАГАТЭ предупредили о высоком риске ядерной аварии после ударов по АЭС «Бушер»
- 27 мар
- Поставки газа на Украину могут просесть сразу по нескольким направлениям
- 26 мар
- Просчитался? Трамп оценил последствия военной операции США против Ирана
- 26 мар
- «Они умоляют»: Трамп заявил о стремлении Ирана к сделке с США
- 26 мар
- Иран направил официальный ответ на мирный план США и ожидает реакции
- 26 мар
- Уиткофф: план США по урегулированию конфликта принесет пользу для всего Ближнего Востока
