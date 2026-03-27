Достаем зонтики? Какая погода будет в Москве в последние выходные марта

Александра Якимчук
В Подмосковье погодные условия будут практически идентичны столичным.

Погода в Москве 28 и 29 марта

В последние выходные марта в Москве будет пасмурно и дождливо

В последние выходные марта, 28 и 29 числа, погода в Москве будет дождливая и пасмурная. Об этом «Известиям» сообщили синоптики одного из специализированных порталов.

Суббота, 28 марта, ожидается пасмурной. Утром температура воздуха будет равна плюс семи градусам по Цельсию. Днем значение на столбике термометра поднимется до плюс 11 градусов, вечером опустится до плюс девяти градусов. Ночью температура будет равна плюс шести градусам.

Утром воскресенья, 29 марта, прогнозируют ясную погоду и плюс пять градусов. Днем температура воздуха будет равна +11 градусам, вечером плюс девяти, а ночью она вновь опуститься до плюс пяти градусов.

В Подмосковье погодные условия будут практически идентичны столичным. Возможны лишь небольшие различия в один-два градуса.

Ранее 5-tv.ru писал, какая погода будет на Пасху, 12 апреля, в Москве и Санкт-Петербурге. Прогноз для жителей обеих столиц примерно одинаковый.

