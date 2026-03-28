КСИР пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты Ирана
Сотрудников предприятий, связанных с американскими акционерами, призвали покинуть рабочие места ради собственной безопасности.
Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Sha Dati
КСИР: США и Израиль должны ждать возмездия за атаки на промобъекты Ирана
Работникам американских промышленных компаний, которые являются союзниками Израиля, лучше как можно скорее покинуть свои посты, чтобы сохранить себе жизнь. Таков ответ Ирана на удары Тель-Авива по промышленным объектам республики. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявили, что вскоре последует месть. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства Fars.
«Наши бойцы проводят ответные атаки, поэтому мы предупреждаем всех сотрудников промышленных предприятий региона, у которых есть американские акционеры, а также тяжелую промышленность, союзную сионистскому режиму, немедленно покинуть свои рабочие места, чтобы ваша жизнь не оказалась под угрозой», — сказано в заявлении.
Об опасности КСИР предупредил и людей, чьи дома находятся в радиусе километра от упомянутых объектов. Им посоветовали эвакуироваться, так как возмездие неизбежно. Иранские военные не будут более следовать принципу «око за око», так как он не работает. В ответ на агрессию американо-израильских сил нужно ждать другой реакции.
Как отметили представители КСИР, Вашингтон и Тель-Авив уже не раз испытывали исламскую республику, и последние атаки по инфраструктуре вновь показали миру — Штаты и Израиль «снова начали играть с огнем».
Как сообщили журналисты агентства Tasnim со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), американские и израильские силы нанесли удар по заводу по производству уранового концентрата в городе Ардакан провинции Йезд. Позже, по данным Fars, был атакован ядерный комплекс «Хондаб» в провинции Маркази, где производилась вода, используемая в научных и промышленных целях.
Ранее, писал 5-tv.ru, США приняли решение по наземной операции против Ирана.
- 27 мар
- ООН создала специальную группу для возобновления судоходства в Ормузском проливе
- 27 мар
- В ЦАХАЛ заявили о начале новой волны ударов по целям «Хезболлы» в Бейруте
- 27 мар
- Начнется с острова: США приняли решение по наземной операции против Ирана
- 27 мар
- Прикрываются перемирием: США наращивают число военных на Ближнем Востоке
- 27 мар
- «Мы полностью выиграли»: Трамп заявил о победе США над Ираном
- 27 мар
- Трамп дал Ирану еще десять дней на разблокировку Ормузского пролива
- 27 мар
- ОАЭ готовы применить боевой флот ради открытия Ормузского пролива
- 27 мар
- Иран ударил по базам США в Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии
- 27 мар
- В МАГАТЭ предупредили о высоком риске ядерной аварии после ударов по АЭС «Бушер»
- 27 мар
- Поставки газа на Украину могут просесть сразу по нескольким направлениям
Читайте также
