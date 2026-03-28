Весна с капризами: какая погода ждет москвичей 28 марта

|
Анастасия Федорова
Показатели атмосферного давления в столичном регионе останутся в пределах нормы, несмотря на переменчивую погоду.

Погода в Москве и Подмосковье 28 марта 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

Облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь ожидаются в столичном регионе. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В Москве днем температура воздуха составит от 13 до 15 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, что может привести к образованию гололедицы на отдельных участках дорог и тротуаров.

В Московской области температурный фон будет немного ниже: днем ожидается от 10 до 15 градусов тепла, а в ночные часы — до минус 1 градуса. В пригородах и на открытых участках возможны заморозки.

Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747–749 миллиметров ртутного столба, что близко к климатической норме.

По оценкам специалистов, погодные условия в регионе остаются нестабильными: потепление в дневные часы будет сопровождаться прохладными ночами и кратковременными осадками. Такая погода характерна для переходного периода в конце марта, когда весна только начинает закрепляться в центральной части России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Открывается денежный портал: финансовый гороскоп для знаков зодиака на ап...

