Йеменские хуситы атаковали военные объекты в Израиле баллистическими ракетами

Йеменские хуситы заявили об ударах по военным объектам в Израиле баллистическими ракетами. Информацию публикует агентство Reuters.

В Йемене добавили, что атаки на Израиль продолжатся, пока агрессия страны и США в регионе не остановится.

Конфликт на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

