ОАЭ готовы применить боевой флот ради открытия Ормузского пролива

Сергей Добровинский
Государство продвигает идею формирования коалиции.

Вступит ли флот ОАЭ в войну против Ирана

Фото: Reuters/Stringer

Объединенные Арабские Эмираты готовы применить военный флот для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Об этом пишет Financial Times.

Абу-Даби заверил союзников, что примет участие в многонациональной морской оперативной группе, которая призвана вновь открыть Ормузский пролив. ОАЭ продвигает идею формирования коалиции, обеспечивающей судоходство по жизненно важному водному пути в Персидском заливе.

По данным трех неназванных источников издания, США и другие западные страны уже уведомлены, что ОАЭ примут участие в операции. Готовность задействовать флот отражает ужесточение позиции Эмиратов в отношении Ирана. Авторы публикации отмечают, что именно на ОАЭ пришелся основной удар Тегерана в ответ на агрессию США и Израиля.

Ранее в ночь на 27 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив может быть открыт для судоходства «уже завтра».

