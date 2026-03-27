ОАЭ готовы применить боевой флот ради открытия Ормузского пролива
Государство продвигает идею формирования коалиции.
Объединенные Арабские Эмираты готовы применить военный флот для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Об этом пишет Financial Times.
Абу-Даби заверил союзников, что примет участие в многонациональной морской оперативной группе, которая призвана вновь открыть Ормузский пролив. ОАЭ продвигает идею формирования коалиции, обеспечивающей судоходство по жизненно важному водному пути в Персидском заливе.
По данным трех неназванных источников издания, США и другие западные страны уже уведомлены, что ОАЭ примут участие в операции. Готовность задействовать флот отражает ужесточение позиции Эмиратов в отношении Ирана. Авторы публикации отмечают, что именно на ОАЭ пришелся основной удар Тегерана в ответ на агрессию США и Израиля.
Ранее в ночь на 27 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив может быть открыт для судоходства «уже завтра».
- 27 мар
- Прикрываются перемирием: США наращивают число военных на Ближнем Востоке
- 27 мар
- «Мы полностью выиграли»: Трамп заявил о победе США над Ираном
- 27 мар
- Трамп дал Ирану еще десять дней на разблокировку Ормузского пролива
- 27 мар
- Иран ударил по базам США в Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии
- 27 мар
- В МАГАТЭ предупредили о высоком риске ядерной аварии после ударов по АЭС «Бушер»
- 27 мар
- Поставки газа на Украину могут просесть сразу по нескольким направлениям
- 26 мар
- Просчитался? Трамп оценил последствия военной операции США против Ирана
- 26 мар
- «Они умоляют»: Трамп заявил о стремлении Ирана к сделке с США
- 26 мар
- Иран направил официальный ответ на мирный план США и ожидает реакции
- 26 мар
- Уиткофф: план США по урегулированию конфликта принесет пользу для всего Ближнего Востока
Читайте также
