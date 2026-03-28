Посольство России выразило соболезнования родным погибших журналистов в Ливане
Дипломаты призвали осудить убийство представителей СМИ.
Фото: Reuters/Ali Hankir
Российское посольство в Ливане выразило глубокие соболезнования родным и близким журналистов, погибших в результате израильского удара на юге страны. Об этом сообщили в Telegram-канале диппредставительства.
«Нацеливать оружие на сотрудников СМИ в зонах конфликтов неприемлемо — это нарушение международного права. Но, как мы видим, такие происшествия приобретают системный характер, что заслуживает решительного осуждения», — говорится в сообщении.
Среди жертв атаки оказалась Фатима Фтуни — корреспондент издания Al Mayadeen, которая неоднократно готовила материалы для редакции «Известий». Также погиб журналист телеканала Al-Manar Али Шуайб.
Президент Ливана Джозеф Аун осудил убийство представителей СМИ и призвал международные организации вмешаться, чтобы остановить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила, что целенаправленно нанесла удар по Али Шуайбу. В израильском командовании утверждают, что корреспондент был связан с движением «Хезболла» и использовал свою профессиональную деятельность в качестве прикрытия.
