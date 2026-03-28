ЦАХАЛ подтвердил целенаправленную ликвидацию журналиста телеканала Al-Manar

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Израильские военные уверены, что корреспондент был участником движения «Хезболла».

Специально ли ЦАХАЛ атаковал журналистов в Ливане

Фото: Reuters/Ali Hankir

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила, что целенаправленно нанесла удар по журналисту телеканала Al-Manar Али Шуайбу. Об этом сообщает пресс-служба армии.

«Недавно ЦАХАЛ атаковал и ликвидировал Али Шуайба», — говорится в сообщении.

В пресс-службе армии утверждают, что корреспондент был участником движения «Хезболла» и использовал свою профессиональную деятельность в качестве прикрытия.

Вместе с Али Шуайбом в момент удара могла находиться корреспондентка канала Al Mayadeen Фатима Фтуни. Она тоже погибла, эту информацию подтвердила редакция.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент Ливана Джозеф Аун осудил убийство журналистов в результате израильской атаки на юге страны. Он заявил, что этот удар нарушает основы международного права. Правительство государства требует от международных организаций вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке, чтобы остановить дальнейшую эскалацию и предотвратить аналогичные случаи.

28 мар
Сотрудничавшая с МИЦ «Известия» журналистка Al Mayadeen погибла в результате удара ЦАХАЛ
28 мар
Президент Ливана осудил убийство журналистов в результате израильской атаки
28 мар
Захарова назвала атаки на ядерные объекты Ирана вопиющим нарушением международного права
28 мар
Журналистка Al Mayadeen, сотрудничавшая с Пятым каналом, погибла в результате удара Израиля
28 мар
В КСИР заявили об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем
28 мар
Радиолокационная система аэропорта Кувейта повреждена в результате атаки беспилотников
28 мар
Йеменские хуситы атаковали военные объекты в Израиле баллистическими ракетами
28 мар
США и Израиль в третий раз атаковали АЭС «Бушер» в Иране
28 мар
Стив Уиткофф анонсировал возможные переговоры с Ираном на этой неделе
28 мар
Иран пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты страны
Последние новости

20:29
Пропавшая в Приморском крае 13-летняя девочка найдена живой
20:20
Космический тупик: почему размножение в невесомости невозможно
20:15
Прощай, Лепс! Аврора Киба подтвердила роман с племянником президента Азербайджана
20:02
Объехал — штраф: как миновать помеху на дороге и сохранить права
19:50
Меган Маркл планирует триумфальное возвращение в кинематограф
19:35
Спасенный на Балтике горбатый кит снова застрял на мелководье

Сейчас читают

Певица Слава сходила в туалет в прямом эфире
Шоколад каждый день? Как однообразие продуктов ускоряет похудение
Взрывы во Вселенной: откуда на самом деле на Земле взялось золото
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

