ЦАХАЛ подтвердил целенаправленную ликвидацию журналиста телеканала Al-Manar

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила, что целенаправленно нанесла удар по журналисту телеканала Al-Manar Али Шуайбу. Об этом сообщает пресс-служба армии.

«Недавно ЦАХАЛ атаковал и ликвидировал Али Шуайба», — говорится в сообщении.

В пресс-службе армии утверждают, что корреспондент был участником движения «Хезболла» и использовал свою профессиональную деятельность в качестве прикрытия.

Вместе с Али Шуайбом в момент удара могла находиться корреспондентка канала Al Mayadeen Фатима Фтуни. Она тоже погибла, эту информацию подтвердила редакция.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент Ливана Джозеф Аун осудил убийство журналистов в результате израильской атаки на юге страны. Он заявил, что этот удар нарушает основы международного права. Правительство государства требует от международных организаций вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке, чтобы остановить дальнейшую эскалацию и предотвратить аналогичные случаи.

