ЦАХАЛ подтвердил целенаправленную ликвидацию журналиста телеканала Al-Manar
Израильские военные уверены, что корреспондент был участником движения «Хезболла».
Фото: Reuters/Ali Hankir
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила, что целенаправленно нанесла удар по журналисту телеканала Al-Manar Али Шуайбу. Об этом сообщает пресс-служба армии.
«Недавно ЦАХАЛ атаковал и ликвидировал Али Шуайба», — говорится в сообщении.
В пресс-службе армии утверждают, что корреспондент был участником движения «Хезболла» и использовал свою профессиональную деятельность в качестве прикрытия.
Вместе с Али Шуайбом в момент удара могла находиться корреспондентка канала Al Mayadeen Фатима Фтуни. Она тоже погибла, эту информацию подтвердила редакция.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент Ливана Джозеф Аун осудил убийство журналистов в результате израильской атаки на юге страны. Он заявил, что этот удар нарушает основы международного права. Правительство государства требует от международных организаций вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке, чтобы остановить дальнейшую эскалацию и предотвратить аналогичные случаи.
- 28 мар
- Сотрудничавшая с МИЦ «Известия» журналистка Al Mayadeen погибла в результате удара ЦАХАЛ
- 28 мар
- Президент Ливана осудил убийство журналистов в результате израильской атаки
- 28 мар
- Захарова назвала атаки на ядерные объекты Ирана вопиющим нарушением международного права
- 28 мар
- Журналистка Al Mayadeen, сотрудничавшая с Пятым каналом, погибла в результате удара Израиля
- 28 мар
- В КСИР заявили об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем
- 28 мар
- Радиолокационная система аэропорта Кувейта повреждена в результате атаки беспилотников
- 28 мар
- Йеменские хуситы атаковали военные объекты в Израиле баллистическими ракетами
- 28 мар
- США и Израиль в третий раз атаковали АЭС «Бушер» в Иране
- 28 мар
- Стив Уиткофф анонсировал возможные переговоры с Ираном на этой неделе
- 28 мар
- Иран пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты страны
