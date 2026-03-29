Есть вопрос, который волнует не только игроков, но и любого здравомыслящего человека: сколько будет стоить нефть через месяц? А через три? Честный ответ никто не знает. И это, пожалуй, самое важное, что нужно понимать о сегодняшней геополитической ситуации. Мы живем в эпоху, когда беспорядок, неопределенность, энтропия — инструменты большой политики. Другими словами: «Хаос — это новая норма».

Что точно можно сказать, при любом развитии событий крайними окажутся зависимые от импорта углеводородов страны. Что очевидно. Например, Европа. И похоже даже там это начали осознавать.

Разворот к так называемой «зеленой энергетике», «диверсификации» поставщиков, что объявили благом и освобождением от русского энергетического ярма, обернулись западней. У самой Европы ресурсов почти нет. От российских отказались. Ближневосточные на неопределенный срок недоступны. И что делать?

Хаос в Персидском заливе делает то, что не могут сделать бесконечные заседания и дискуссии, реально прочищает мозги.

Давно собирался Брюссель ввести постоянный и окончательный запрет на импорт российской нефти. С 15 апреля хотели. Отложили и даже не заикаются про новую дату.

Запрет — это «грязная энергетическая мина», ее закладывают на случай, если украинский вопрос будет решен и санкции придется снимать. Но по сути — это явка с повинной, признание того, что Европа просчиталась стратегически. Но Москва не собирается глумиться. Мы готовы выстраивать диалог с раскаявшимися, о чем говорили на специальном заседании Совбеза.

«Сейчас не будем говорить о причинах. Поговорим о том, в каком состоянии все-таки находятся наши отношения с европейскими государствами, с Евросоюзом в целом. И еще раз хочу подчеркнуть: мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений», — отметил президент России Владимир Путин.

И вот здесь — ирония судьбы, от которой никуда не деться. То, что для мировой экономики является угрозой, для российской казны — манна небесная.

Судите сами: в бюджет была заложена цена нашей нефти марки Urals в 59 долларов за баррель. Это был осторожный максимум с запасом на санкции, на потолок цен. Реальная цена сегодня — около ста долларов за баррель. И сотни миллиардов рублей капают в казну сверх плана, пока на Ближнем Востоке то, что дипломаты аккуратно называют «нестабильностью».

Президент обратился к правительству и к бизнесу с очень простым предупреждением: будьте осторожны. Весы могут качнуться в другую сторону. Это — не ритуальная осторожность. Это понимание того, что хаос — новая норма.

«Нужно сохранять благоразумие! Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую — здесь люди очень грамотные, с хорошим опытом, здесь нет в этой аудитории случайных людей, вы это прекрасно понимаете, а значит, необходим умеренный консерватизм как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах!» — сказал Владимир Путин.

Конечно, наши внезапные сверхдоходы не остались незамеченными противником. Британия объявила, что начнет охотиться в своих территориальных водах за танкерами с русской нефтью. Звучит грозно. Выглядит решительно. Но… а чего раньше стеснялись? Раз уж самые яростные сторонники Киева. Похоже, это — блеф. Либо выстрел себе и своим же украинским подопечным по ногам.

Я сейчас поясню. Одновременно с грозным объявлением о досмотре танкеров — что приведет к дефициту топлива и его подорожанию — в Британии ввели ограничения на продажу дизтоплива для фермеров, оно шло по льготной цене.

Согласитесь, трудно понять: они хотят навредить нам — или себе? Это даже не парадокс — это диагноз. А теперь почему от этого только хуже киевскому режиму, о котором так «заботится» Лондон. Потому что на Украине ситуация с топливом хуже, чем в остальной Европе. В корне всего — спор вокруг нефтепровода «Дружба». Вот уже два месяца, с конца января, Киев блокирует транзит топлива по трубе. Венгрия устала уговаривать и действует жестко — сокращает поставки газа на Украину. А там большие объемы — до половины всего украинского импорта.

Как результат, цены на АЗС в Незалежной переписывают несколько раз в неделю — и это не преувеличение, это репортажная фиксация. Бензин на Украине с начала года подорожал — я переведу в рубли — со 110 рублей за литр до 130–135 рублей за литр. А дизель — самый ходовой во время боев и в начале посевной вид топлива — подорожал с тех же 110 рублей за литр в начале года до 155–160 рублей за литр.

И вопрос, когда у украинского правительства закончатся деньги, переходит из разряда теоретических в математический.

Bloomberg подсчитал, что деньги у них закончатся к июню. Лето — традиционно самое жаркое в боевых действиях время — большие группировки проводят большие маневры. Если в этот момент украинская техника встанет без топлива, а солдаты ВСУ окажутся без зарплат — это было бы, конечно, подарком.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.