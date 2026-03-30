Испания закрыла небо для самолетов, участвующих в операции против Ирана
Ранее у берегов европейской страны запретили швартоваться американским танкерам с топливом для военно-воздушных сил.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Norbert Eisele-Hein
Испания тем временем окончательно решила пойти против США. Мадрид закрыл воздушное пространство над страной для самолетов, которые участвуют в операции против Ирана. Пролет или посадка теперь разрешены только в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает испанская газета El País.
Напомню, что премьер Санчес выступил с критикой в адрес Трампа, назвав бомбардировки Ирана противозаконными, после чего запретил швартоваться у испанских берегов американским танкерам с топливом для военно-воздушных сил. Трамп, в свою очередь, назвал Испанию неблагодарной и пригрозил запретом на торговлю с ней.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение сенатора Линдси Грэма* пересмотреть вопрос о военном присутствии Вашингтона в Испании. Идея возникла после того, как Мадрид отказался предоставить Соединенным Штатам содействие в военной операции против Ирана.
Испания запретила США использовать военные базы «Рота» и «Морон», расположенные на территории Андалусии. Премьер-министр страны Педро Санчес назвал американо-израильскую операцию против Ирана «незаконной войной», которую Мадрид не поддерживает. В ответ Трамп пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе разрывом торговых отношений.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов.
