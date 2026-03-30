Разозлили не на шутку: в Иране грозятся выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Ситуация вокруг Ирана накаляется. США и Израиль угрожают масштабными ударами по электростанциям и другой гражданской инфраструктуре, а в Тегеране все громче звучат слова о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Во что может перерасти ближневосточный конфликт — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Сколько бы в Вашингтоне ни говорили, что конфликт близок к завершению, обмен ударами становится все ожесточеннее. Американо-израильские ракеты обесточили Тегеран и Кередж, горит нефтехимический завод. Повреждены или разрушены более сотни зданий, среди них — детский дом в провинции Альборз. Погиб глава иранских ВМС.

«Точными ударами США и Израиля уничтожены объекты, где Иран получал тяжелую воду, которая использовалась для запуска ядерных реакторов», — заявил представитель армии обороны Израиля Камаль Пинхаси.

США и Израиль продолжают бить по ядерным объектам Ирана. Их уничтожение заявляли как одну из главных целей «Эпической ярости» — операции, что уже унесла жизни более полутора тысяч мирных жителей.

Итог обратный — Тегеран не на шутку разозлили, и теперь там намерены выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Мы не обязаны оставаться участниками международного договора, соблюдать обязательства и вести ядерную деятельность исключительно в мирных целях. После этих событий нет причин сохранять ограничения», — заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаэддин Боруджерди.

К договору о нераспространении ядерного оружия Иран присоединился в 1968 году. В 2003-м в МАГАТЭ впервые заявили о нарушениях при обогащении урана. В Тегеране это отрицали, Хаменеи-старший даже наложил фетву — наложил запрет на создание ядерной бомбы.

«Покойный Али Хаменеи запрещал иметь ядерное оружие в Иране. Но нынешний — его сын Моджтаба Хаменеи — он может разрешить», — считает политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

В Иране 27 объектов, где разрабатывают мирный атом. Но вся база для создания ядерного оружия здесь есть.

В США уверяют: какая там бомба, все идет по плану. Вашингтон требует от Тегерана закрыть ядерную программу, сократить арсенал баллистических ракет и, как тут не вспомнить Венесуэлу, предоставить Америке доступ к иранской нефти.

«Они согласны с нашим планом. Мы просили о 15 пунктах, и мы собираемся попросить о паре других вещей. Они собираются отказаться от ядерного оружия, передать нам ядерную пыль. Но если они этого не сделают, то у них вообще не будет страны», — заявил президент США Дональд Трамп.

В иранском МИДе требования США уже назвали нереалистичными и в ответ выдвинули свои — диаметрально противоположенные: отвести все военные корабли от Ормузского пролива, не вмешиваться в ядерную программу Тегерана, выплатить репарации.

«Агрессия США не даст результатов. Пусть присылают морпехов. Американские солдаты и командиры станут пищей для акул Персидского залива», — заявил официальный представитель командования КСИР Ибрагим Зольфагари.

Ормузский пролив по-прежнему закрыт для недружественных Ирану стран. И если его не откроют, грозит Трамп, США уничтожат всю нефтяную инфраструктуру и опреснительные станции, оставив без света и воды почти 100 миллионов человек. А еще начнут сухопутную операцию на острове Харк.

«Они оказывают давление на США политически, поднимая цены на нефть, перекрывая Ормузский пролив. Но если американцы в ответ решатся на наземную операцию, ситуация станет только сложнее», — считает старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Росс Харрисон.

Власти Пакистана уже готовы принять мирные переговоры Тегерана и Вашингтона в Исламабаде. Но пока дело движется совсем в другую сторону — к наземной операции, масштабной эскалации войны и риску полноценного ядерного конфликта.

