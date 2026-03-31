Жизнь вопреки войне: в Тегеране работают кафе, открыты магазины, люди ходят в мечети

На Ближнем Востоке, несмотря на все обещания Трампа, продолжаются обстрелы. Сегодня о первой сбитой иранской ракете заявила Турция. Израиль наносит десятки ударов по жилым районам. Причем Тель-Авив уже не оправдывается, что там якобы были военные объекты. А вот их последствия в Тегеране покажет мой коллега Нассер Ашкери.

Здесь, в кучах обломков, — детский ботинок. Ребенок, которому он принадлежал, скорее всего, погиб. Это зрелище напоминает о преступлении, которое произошло в первый день войны в городе Минаб. Тогда 168 детей погибли в результате прямого удара американцев.

Сейчас вся жизнь здесь разрушена. Конкретно здесь погибли пять человек, и многие получили ранения. Часть здания была полностью уничтожена. Те, кто уцелел, собирают свои пожитки. Жители этих домов — теперь бездомные.

Несмотря на то, что обстановка военная, обычная жизнь продолжается: работают кафе, открыты магазины. Это типичная улица в Тегеране, где много разных заведений. Семьи в основном проводят вечера вместе. И кажется, что жизнь идет как прежде.

«Нет, мы не боимся, совсем не боимся. Магазины открыты, всего в изобилии, более того, цены стали ниже», — рассказал местный житель.

Люди приходят в мечети. С начала войны и до сегодняшнего дня у нас по всему Ирану не было ни одной мечети, которая была бы пуста. Как вы можете видеть, молитвы здесь проводятся по-прежнему.

