Конфликт с Ираном вызвал у американцев рекордный спрос на бункеры
Люди массово интересуются компаниями, которые занимаются продажей убежищ.
На фоне боевых действий на Ближнем Востоке спрос жителей США на частные бункеры вырос до рекордного уровня. Об этом сообщили в РИА Новости по итогам проведенного анализа данных поисковых запросов.
В агентстве заявили, что более 20 лет назад американцы практически не проявляли интереса к приобретению подобных объектов, однако в марте этого года показатели достигли исторического максимума.
Кроме того, растущий интерес граждан к предприятиям, которые занимаются строительством и продажей убежищ, показывает анализ сетевого трафика. Так, компания ARK Bunker заявила о росте спроса на объекты на 95,7%. Трафик компании Cowin & Co увеличился на 92,3%.
Ранее 5-tv.ru писал, что Военно-воздушные силы США подняли вертолеты в аэропорту Палм-Бич после обнаружения беспилотника рядом с самолетом американского президента Дональда Трампа. Дрон пролетел на опасной дистанции с лайнером главы государства. Из-за инцидента пришлось на время остановить деятельность воздушной гавани.
- 31 мар
- Конфликт на Ближнем Востоке ухудшит состояние нескольких мировых экономик
- 31 мар
- Жизнь вопреки войне: в Тегеране работают кафе, открыты магазины, люди ходят в мечети
- 30 мар
- Разозлили не на шутку: в Иране грозятся выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
- 30 мар
- Испания закрыла небо для самолетов, участвующих в операции против Ирана
- 30 мар
- Ормузский пролив под замком: как война в Иране влияет на мировой кризис
- 30 мар
- Сопротивление продолжается: зачем жители Тегерана каждый день выходят на митинги
- 30 мар
- Иран уничтожил самолет США стоимостью больше 500 миллионов долларов
- 30 мар
- Иран анонсировал удары по резиденциям военных и чиновников США и Израиля
- 29 мар
- Израильская ракета попала в офис катарского канала Al Araby в Иране
- 29 мар
- «Пытаются заставить замолчать»: МИД Ирана осудил Израиль за убийство журналистов
