Конфликт с Ираном вызвал у американцев рекордный спрос на бункеры

На фоне боевых действий на Ближнем Востоке спрос жителей США на частные бункеры вырос до рекордного уровня. Об этом сообщили в РИА Новости по итогам проведенного анализа данных поисковых запросов.

В агентстве заявили, что более 20 лет назад американцы практически не проявляли интереса к приобретению подобных объектов, однако в марте этого года показатели достигли исторического максимума.

Кроме того, растущий интерес граждан к предприятиям, которые занимаются строительством и продажей убежищ, показывает анализ сетевого трафика. Так, компания ARK Bunker заявила о росте спроса на объекты на 95,7%. Трафик компании Cowin & Co увеличился на 92,3%.

