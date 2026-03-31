Конфликт с Ираном вызвал у американцев рекордный спрос на бункеры

|
Мурад Устаров
Люди массово интересуются компаниями, которые занимаются продажей убежищ.

Почему в США растет спрос на бункеры

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
На фоне боевых действий на Ближнем Востоке спрос жителей США на частные бункеры вырос до рекордного уровня. Об этом сообщили в РИА Новости по итогам проведенного анализа данных поисковых запросов.

В агентстве заявили, что более 20 лет назад американцы практически не проявляли интереса к приобретению подобных объектов, однако в марте этого года показатели достигли исторического максимума.

Кроме того, растущий интерес граждан к предприятиям, которые занимаются строительством и продажей убежищ, показывает анализ сетевого трафика. Так, компания ARK Bunker заявила о росте спроса на объекты на 95,7%. Трафик компании Cowin & Co увеличился на 92,3%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Военно-воздушные силы США подняли вертолеты в аэропорту Палм-Бич после обнаружения беспилотника рядом с самолетом американского президента Дональда Трампа. Дрон пролетел на опасной дистанции с лайнером главы государства. Из-за инцидента пришлось на время остановить деятельность воздушной гавани.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
