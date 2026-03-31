Долгосрочные последствия: что будет с нефтью из РФ после окончания войны в Иране

Цены на российскую нефть не рухнут после окончания войны на Ближнем Востоке

Даже после окончания конфликта на Ближнем Востоке и открытия Ормузского пролива цены на российскую нефть снизятся не сильно. Об этом сообщило издание EADaily со ссылкой на мнения ряда экспертов.

После начала войны США и Израиля с Ираном стоимость «черного золота» сильно возросла, так как исламское государство закрыло Ормузский пролив для прохода танкеров. Это привело к том, что выручка нефтяных компаний в России выросла приблизительно до 270 миллионов долларов в сутки, как и объемы поставок. То есть Россия увеличила доходы за это топливо максимально за последние четыре года.

Но даже когда конфликт на Ближнем Востоке завершится, огромного падения стоимости российской нефти ждать не стоит. Хоть ситуация с проливом и временная, но она будет иметь долгосрочные последствия, уверены эксперты. К тому же в регионе серьезна повреждена инфраструктура, связанная с энергетикой.

Страны Евросоюза все еще планируют отказаться от российского топлива, но вот для Азии происходящее может стать знаком к переменам. Индия, как и КНР, — крупнейшие покупатели нефти в этом регионе, а значит, что они — одни из тех, кто сильно пострадал от закрытия Ормузского пролива.

«Иранская война еще раз показывает, что надежность поставок — это отдельная категория, на которую все больше нужно уделять внимания. И, прежде всего, это сигнал для Китая, который лишили венесуэльской нефти и хотят то же сделать по иранской», — привело издание слова ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

К подобным выводам пришел и старший научный сотрудник берлинского Центра Карнеги Сергей Вакуленко. По его словам, в таких обстоятельствах российская нефть для Индии и Китая может начать казаться незаменимой. А ситуация с проливом — это прецедент, повторения которого Пекин и Нью-Дели будут опасаться. К тому же Китай может пересмотреть зависимость «критически важных ресурсных потоков через морские узкие проходы».

Кроме того, возобновились упоминания со стороны КНР о возможном строительстве нового газопровода «Сила Сибири — 2» и нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что война в Иране уже сократила мировые поставки нефти на 11 миллионов баррелей. По прогнозам аналитиков Macquarie Group, если конфликт на Ближнем Востоке затянется до июня, цена барреля может подскочить до 200 долларов. Цены на газ тоже выросли на 70% относительно февраля 2026 года.

