Финишная прямая: как может закончиться конфликт на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке находится на финишной прямой

Удары по Ирану стали сильнее. Среди целей все больше гражданских объектов: заводы, мосты, университеты. Но что вы слышите за этим грохотом бомбардировок? За этим свистом проносящихся на сверхскоростях ракет? За этими сиренами пожарных и спасателей, которые мечутся по Ближнему Востоку от одного пожара до другого? Вы слышите тиканье? Таймера, который с каждым днем звучит громче? Это обратный отсчет.

По американскому закону о военных полномочиях президент США может использовать армию без санкции Конгресса ровно шестьдесят дней.

Дальше — либо Конгресс одобряет и все продолжается, либо войска выводятся. Трамп начал военную операцию против Ирана в последний день февраля. Шестьдесят дней истекут 28 апреля. Конгресс денег на продолжение авантюры в Иране не даст — это понимают все, включая Белый дом. Значит, у Трампа остается три недели и крайне мало вариантов для быстрого разрешения ситуации. По сути, мы на финишной прямой. И на ней происходит самое важное.

И вот в такой ситуации случается крайне неприятный для американцев инцидент: иранцы сбили над своей территорией F-15. Пилоты успели катапультироваться, и на их поиски были брошены лучшие силы США и разведка Израиля. Одного, вроде, вытащили, а второй остается где-то на территории. Естественно, иранцы заинтересованы в том, чтобы взять его в плен: это было бы мощным аргументом для переговоров. По сути, в районе поисков уже завязался стрелковый бой между американским спецназом и иранскими силами, где много ополченцев. Наш коллега, журналист Насер Ашкери, отправился в район поисков и стал очевидцем всех этих драматичных событий.

«Это место, где произошло столкновение иранских ополченцев с американским спецназом на вертолетах. У США — мощнейшее вооружение и сложнейшее компьютерное обеспечение. А у КСИР — автоматы и винтовки, причем, даже не у всех», — передает с места события корреспондент Насер Ашкери.

«Мы оказали сопротивление и обстреляли вертолеты, не позволив американским силам продвинуться дальше. Все ребята были готовы. Это была первая линия обороны всего региона Бушер», — говорит один из иранских ополченцев.

Гильзы на месте боев, говорит корреспондент Насер Ашкери, это свидетельство мужества и героизма молодых людей, которые взяли в руки стрелковое оружие и вступили в бой с вертолетами Apache.

«Два американских вертолета Apache подошли напрямую. Сначала держались на расстоянии друг от друга, затем снова построились в воздухе и начали обстрел», — рассказывает участник событий.

«Мы сначала пропустили их и дождались, пока они будут возвращаться. Они не думали, что здесь устроена засада — они вообще об этом не подозревали. Именно при возвращении они подошли к берегу, и там мы их встретили огнем», — говорит еще один из участников боя.

«История последних 230 лет жизни этого региона говорит о том, что именно мужество и самопожертвование помогли Ирану остаться той страной, которой он является сейчас. Единой и целостной», — сообщает с места событий Насер Ашкери.

Не хаос, а инструмент

Информационный поток вокруг Ирана достиг такой плотности, что в нем почти невозможно вычленить по-настоящему поворотные заявления. Во всяком случае, если слушать президента США. Он то говорит, что уже победил, то что операция затягивается. То дает Тегерану 48 часов на капитуляцию, то разрешает торговлю иранской нефтью. То просит союзников по НАТО помочь, то вдруг внезапно говорит, что Америка готова вообще уйти, при этом в регион идет непрерывная переброска подкреплений. Принципиальные позиции меняются каждый день, а иногда и по нескольку раз в день.

Но это не хаос, это инструмент. Противник, который не может просчитать, чего ждать от США, не может выстроить ни военную, ни дипломатическую стратегию.

Будет удар или сделка? Нефть покупать сейчас или подождать, пока подешевеет? Все в подвешенном состоянии, и лишь из Вашингтона дергают за ниточки.

Белый дом не управляет, но манипулирует этим хаосом. Да и СМИ не отстают, подкидывают жареное.

Как вам такая история: стриптизерша из Сан-Диего рассказала, что в клубе отбоя нет от молодых солдат, которые тратят деньги налево и направо перед отправкой воевать с Ираном, имеется в виду наземная операция.

Но и в инфошуме есть то, что действительно имеет значение. Например, то, что американо-израильская коалиция уже четвертый раз ударила по атомной электростанции в Бушере, и один сотрудник безопасности погиб. Наших сотрудников, которые работают на этом объекте, эвакуируют: сегодня как раз 198 человек вывезли. Четыре прилета по атомной электростанции. Но это иранская, поэтому Запад помалкивает. Глава МИД страны Аббас Аракчи обратил внимание на такое ядерное лицемерие.

Или вот еще какой аспект. Тоже материальный. Из-за роста цен на углеводороды в мире и в США дорожает бензин — галлон уже самый дорогой за последние четыре года. И если Ормузский пролив останется и далее закрытым, цены могут подняться еще до 100-120 рублей за литр, если перевести на понятные нам цифры. И тогда при Трампе бензин окажется дороже, чем при Байдене. Чего он допустить никак не может по политическим соображениям. Все происходит быстро, масштабно и прямо на наших глазах.

Россия на связи

Москва в тесном контакте с вовлеченными в этот кризис, вольно и невольно, сторонами. Президент провел телефонные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Турции, Арабских Эмиратов и Египта.

А глава МИД из страны пирамид еще и приезжал в Москву лично. Есть ряд вопросов — такие, как энергетика, поставки продовольствия на Ближний Восток и в страны Африки, где без России ничего не может решиться в принципе.

В любой момент, как только конфликтующие стороны окажутся к этому готовы, Россия готова выступить посредником на переговорах между США, Ираном и Израилем.

Конфликт на Ближнем Востоке перекраивает всю прежнюю структуру мировой безопасности, мировой энергетики и, наконец, мировой логистики.

У России есть свои конкурентные преимущества по каждому из этих пунктов, и мы готовы их предложить остальным странам, подчеркнул президент в обращении к участникам транспортного форума в Петербурге.

«События в Иране уже оказывают прямое влияние на энергетические рынки и транспортировку нефти и газа через Ормузский пролив. Все больше государств и компаний задумываются не только о скорости и стоимости перевозок: решающим фактором становится безопасность и устойчивость транспортных маршрутов и логистических цепочек, которые менее подвержены кризисам, военным конфликтам и другим внешним рискам», — заявил Путин.

Европа, которая мало влияет на происходящее, потихоньку настраивается терпеть долго и дорого.

А США, возможно, действительно, решились на то, о чем подвыпившие солдаты из Сан-Диего рассказывали стриптизерше — к вторжению. Во всяком случае, в регион направляется третья авианосная группа во главе с флагманом «Джорджем Бушем». Три авианосца — это как-то слишком много просто для демонстрации силы ради переговоров.

Конфликт на Ближнем Востоке: главное за неделю

Контроль над Ормузским проливом решит исход этого конфликта. Вот тут уж точно не поспоришь. И здесь уже вопрос нервов и резервов. Хотя по большому счету вопрос — как долго смогут иранцы терпеть нарастающие бомбардировки? Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков собрал сводку за неделю.

Местные бойцы иранского ополчения идут в горы, искать пропавшего пилота американского истребителя F-15. Из двух летчиков одного США уже смогли спасти, но второй сейчас пытается укрыться где-то на территории. Уже найдены обломки самолета, кресло и парашют. Остался главный трофей: за него, живого, власти Тегерана предлагают 60 000 долларов.

Раньше иранцев его пытаются найти свои. Низко над землей кружат вертолеты с американским спецназом, по ним ведется прицельный огонь с земли.

При этом, они все равно не стесняются и на низкой высоте до заправляют транспортные и ударные вертолеты. По итогам поисковой операции уже есть раненые, пишут американские журналисты. Пентагон перебрасывает в регион дополнительные эскадрильи.

Это первый официально сбитый американский истребитель над Ираном. До этого потери в самолетах были только от якобы дружественного огня ПВО Кувейта. И действительно, американцы до этого чувствовали себя в небе над Тегераном как дома. А сейчас потеря за потерей. Минувшие сутки стали для американской авиации худшими за все время войны. Вашингтон подтвердил уничтожение штурмовика А-10. А на авиабазе в Кувейте уничтожен американский транспортный вертолет «Чинук».

«Мы наносим удары по всем возможным целям и продолжим поражать военные объекты и активы США по всему региону», — сказал представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

Однако эти потери не заставили США отступить. Атомный центр Исфахана содрогается от взрывов — это удары по казармам и подземным хранилищам иранских ракет. Следом — атака на производство боеприпасов в Карадже. Затем — две волны ударов по каналам снабжения. Мост Карадж — Тегеран взорван. Под непрекращающимися обстрелами — атомная электростанция «Бушер».

Картинка яркая, и вот в Белом доме уже празднуют победу. Дональд Трамп в специальном обращении к нации заявляет: Иран повержен. Снова…

«Такие победы мало кто когда-либо видел. Сегодня военный флот Ирана уничтожен. Их военно-воздушные силы в руинах», — сообщил президент США.

По словам Трампа, у Ирана больше нет ни ПВО, ни ракет, а новый президент просит о перемирии. Правда, в Тегеране президент за время войны не менялся, но кто поправит самого уверенного в себе человека.

Иран утверждает, что ни в каких переговорах не участвует. Публикует сначала видео с сотнями ракет в подземных тоннелях. А затем — как снаряды уже летят уничтожать инфраструктуру стран Ближнего Востока.

Атака на предприятие американское предприятие в Абу-Даби. Это ответ за удары по иранской металлургии. Далее — удар по крупнейшему промышленному кластеру на юге Израиля. Критически важные химические предприятия охвачены огнем. Следом — массированный удар по американской военной базе в Иордании, базе в иракском Эрбиле, она уничтожена почти полностью. Штаб-квартира пятого флота в Бахрейне тоже. Там же, в Бахрейне, уничтожен и дата-центр Amazon. После чего компания официально объявила об уходе с ближневосточного рынка.

В монархиях Персидского залива уже начинаются проблемы с ПВО. F-15 не смог перехватить «Шахед». Прошит и «Железный купол». В Тель-Авиве взрывы. Иранская ракета была в воздухе 15 минут, ее никто не сбил.

Пентагон за месяц израсходовал почти две тысячи крылатых и баллистических ракет и столько же перехватчиков. Арсенал тает. А наземная операция из-за рельефа невозможна.

«США подошли к тому рубежу, когда дальнейшее продолжение войны становится невозможным. Крылатые ракеты большой дальности „Томагавк“ в значительной степени уже исчерпаны», — говорит заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

В Иран идет третий авианосец, в Ливане высаживаются десантники 82-й дивизии. Но пока армия якобы наступает, ее высшее руководство отправляют в отставку. Разом уволены: начальник штаба армии Рэнди Джордж, а вместе с ним глава командования по подготовке армии США Дэвид Ходне и начальник корпуса армейских капелланов Уильям-Грин-младший. Чем провинились ключевые генералы, если все идет по плану?

«Мы сейчас все можем согласиться, что операция пошла не по плану. Иран продемонстрировал устойчивость: ракетный потенциал сохранился, потенциал дронов не исчерпан», — рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

На дипломатическом фронте все тоже под вопросом. Пока Трамп утверждает, что иранцы запросили перемирие и готов пойти на уступки при выполнении 15 условий, Тегеран отвечает, что они просто получили письмо из Америки. Обменялись мнениями и выставили свои условия: прекращение агрессии, гарантии и даже репарации. Но главное — полный контроль над Ормузским проливом и право брать плату за каждое судно, проходящее по нему. Не похоже на мольбу о пощаде.

«Даже если весь мир соберется вместе, они не смогут снова открыть пролив. С географической точки зрения, это как изгиб в форме подковы. Кораблю требуется семь-восемь часов, чтобы просто войти туда, развернуться, пройти самый узкий участок и выйти», — сказал военный советник верховного лидера Ирана, член Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи.

Впрочем, эксперты обозначают и локальные победы каждой страны. США зарабатывают на продаже нефти. Иран консолидировал общество: протестов, которые начинались до войны, уже нет. Израиль под шумок захватывает юг Ливана и атакует Бейрут.

Как закончится конфликт

Что дальше: разрядка или резкая эскалация? Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт готовы присоединиться к США. Но армия саудитов всего насчитывает чуть больше 200 тысяч штыков. Еще 65 тысяч у эмиратов, 80 — у Кувейта.

Иран в ответ разрешил вступать в армию 12-летним детям. И теперь уже наверняка сможет собрать вместе с резервистами миллион.

Конфликт на Ближнем Востоке зашел в тупик, из которого два выхода: война на истощение и переговоры. Последнее пока не выглядит как что-то близкое и реальное.

