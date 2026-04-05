ВВС США нашли второго пилота сбитого истребителя
Однако спасательная операция не завершена — идут бои.
Фото: www.globallookpress.com/Usaf/U.S. Air
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Американские самолеты и вертолеты обнаружили еще одного члена экипажа сбитого на территории Ирана истребителя F-15E. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на чиновников и Вашингтона.
По данным источников, спасательные работы ведутся в иранской провинции Хузестан, где упал истребитель. Поиск сопровождался интенсивной перестрелкой между американскими и иранскими военными.
Известно, что на борту упавшего истребителя находились двое военных, уточняет телеканал. Один из членов экипажа был спасен несколько дней назад американцами. При этом точные обстоятельства крушения истребителя не раскрываются.
Ранее 5-tv.ru писал, что США и Израиль нанесли массированные удары по объектам в иранском городе Исхафан. Кроме того, несколько беспилотников атаковали нефтехранилища в месторождении Бузурган на границе Ирана и Ирака. Жертв и пострадавших в результате прилета дронов нет.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
Нашли ошибку?