ВВС США нашли второго пилота сбитого истребителя

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров

Однако спасательная операция не завершена — идут бои.

Фото: www.globallookpress.com/Usaf/U.S. Air

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Американские самолеты и вертолеты обнаружили еще одного члена экипажа сбитого на территории Ирана истребителя F-15E. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на чиновников и Вашингтона.

По данным источников, спасательные работы ведутся в иранской провинции Хузестан, где упал истребитель. Поиск сопровождался интенсивной перестрелкой между американскими и иранскими военными.

Известно, что на борту упавшего истребителя находились двое военных, уточняет телеканал. Один из членов экипажа был спасен несколько дней назад американцами. При этом точные обстоятельства крушения истребителя не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru писал, что США и Израиль нанесли массированные удары по объектам в иранском городе Исхафан. Кроме того, несколько беспилотников атаковали нефтехранилища в месторождении Бузурган на границе Ирана и Ирака. Жертв и пострадавших в результате прилета дронов нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

6 апр
Уникальные кадры: как выглядит Ормузский пролив после начала войны в Иране
5 апр
Цена на нефть может взлететь до 150 долларов уже в ближайшие две недели
5 апр
Иран атаковал военные базы США в Кувейте и ОАЭ
5 апр
«Шанс есть»: Трамп анонсировал возможную сделку с Ираном в понедельник
5 апр
«Откройте чертов пролив»: Трамп эмоционально обратился к Ирану
5 апр
Иран заявил о срыве миссии США по спасению пилота и уничтожении двух вертолетов
5 апр
Иран пригрозил «открыть врата ада» для Израиля и США
5 апр
Финишная прямая: как может закончиться конфликт на Ближнем Востоке
4 апр
Маршруты меняются, билеты дорожают: как война в Иране изменила мировую пассажирскую авиацию
4 апр
«Весь ад обрушится»: Трамп отвел Ирану 48 часов на заключение сделки
+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей
4:16
И то нельзя, и это нельзя: названы самые распространенные рабочие запреты
3:56
Космонавты поздравили россиян с началом Недели Космоса
3:40
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7000 метров

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Полезное очищение: как отказ от соли влияет на организм
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео