ТЭЦ и два нефтяных объекта повреждены после атаки дронов в Нижегородской области

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 3 129 0

Губернатор Глеб Никитин сообщил о повреждении жилых домов, энергоснабжение восстанавливают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Кстовском районе Нижегородской области падение обломков беспилотников привело к повреждению энергетической и нефтяной инфраструктуры. Об этом 5 апреля сообщил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, ночью силы ПВО отразили налет 30 дронов в промышленной зоне района. В результате атаки пострадали Новогорьковская ТЭЦ, несколько жилых домов и приусадебных участков, а также два нефтяных объекта. Раненых нет. Сейчас ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Ранее в Минобороны РФ уточнили, что всего за ночь над российскими регионами сбили 87 украинских беспилотников. Атаки отражались с 22:00 до 08:00.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

5 апр
Многоквартирный дом пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в Новороссийске
5 апр
Силы ПВО сбили 77 дронов ВСУ над регионами России за шесть часов
5 апр
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал микроавтобус с рабочими
5 апр
Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских дронов над 14 регионами России
4 апр
Сотрудник предприятия пострадал от атаки украинского БПЛА в Тольятти
4 апр
В Таганроге под атаку БПЛА попал сухогруз под флагом иностранного государства
3 апр
Два человека госпитализированы после атаки беспилотников в Ленобласти
1 апр
Бастрыкин: при ударе по кафе в Хорлах ВСУ применили дроны с 75 кг взрывчатки
31 мар
Двое детей получили ранения при атаке дронов на Ленинградскую область
30 мар
Беспилотники ВСУ повредили в Таганроге 12 многоквартирных и 27 частных домов
+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей
4:16
И то нельзя, и это нельзя: названы самые распространенные рабочие запреты
3:56
Космонавты поздравили россиян с началом Недели Космоса
3:40
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7000 метров

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Полезное очищение: как отказ от соли влияет на организм
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео