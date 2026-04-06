Иран упростил проход судов через Ормузский пролив для дружественных стран
Водный маршрут по-прежнему остается закрытым для танкеров, связанных с США и Израилем.
Фото: Reuters/Francis Mascarenhas
Власти Ирана ввели послабления для судоходства в Ормузском проливе для дружественных стран. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает телеканал SNN.
«Для судов невраждебных стран были приняты меры, их безопасное передвижение (через Ормузский пролив. — Прим. ред.) было упрощено», — сказал Багаи.
При этом дипломат подчеркнул, что Иран не разрешит использовать этот маршрут судам, связанным с США или Израилем.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана немедленно открыть Ормузский пролив, угрожая жесткими последствиями в случае отказа. В своем сообщении американский лидер использовал нецензурную лексику и предупредил, что 7 апреля в Иране наступит «день электростанции и день моста» (Power Plant Day and Bridge Day. — Прим. ред.), которых мир еще не видел.
