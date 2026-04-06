Иран нанес удар по американским войскам в Кувейте

Дарья Бруданова
Целью Тегерана стали спутниковые системы и склады с боеприпасами.

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Иран в ответ на американо-израильскую агрессию нанес удар по войскам США на кувейтском острове Бубиян. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам представителя Вооруженных сил Исламской Республики Ибрахима Зольфакарии, Тегеран с помощью дронов атаковал спутниковое оборудование и уничтожил боеприпасы.

В статье сказано, что американские солдаты были направлены на остров Бубиян с военной базы Кэмп-Арифджан, после того как та неоднократно становилась целью иранских войск.

Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля объявили о начале масштабной операции против Тегерана. Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерный потенциал республики несет прямую угрозу американцам. В результате ракетных ударов в Иране погибли сотни детей, а также было уничтожено высшее военное руководство страны.

В ответ на действия США и Израиля Иран атаковал не только территории Иерусалима, но и американские военные базы в регионе. Так в конфликт оказались втянуты многие страны Ближнего Востока. Среди них — Кувейт, ОАЭ, Катар, Ливан и Ирак. Бои продолжаются по сей день.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране разрушены десятки больниц в результате авиаударов Израиля и США. Под обстрел попали и образовательные учреждения республики.

6 апр
Иран упростил проход судов через Ормузский пролив для дружественных стран
6 апр
Работа на острове Харк продолжается: как Иран контролирует ключевой нефтяной хаб
6 апр
Десятки больниц разрушены в Иране в результате авиаударов Израиля и США
6 апр
Более 10 человек погибли в результате ударов Израиля и США по центральной провинции Ирана
6 апр
Уникальные кадры: как выглядит Ормузский пролив после начала войны в Иране
5 апр
Цена на нефть может взлететь до 150 долларов уже в ближайшие две недели
5 апр
Иран атаковал военные базы США в Кувейте и ОАЭ
5 апр
«Шанс есть»: Трамп анонсировал возможную сделку с Ираном в понедельник
5 апр
«Откройте чертов пролив»: Трамп эмоционально обратился к Ирану
5 апр
Иран заявил о срыве миссии США по спасению пилота и уничтожении двух вертолетов
