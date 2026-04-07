«Подойти слишком близко невозможно»: эксклюзивные кадры иранского острова Харк
С недавних пор в водах Персидского залива необходимо соблюдать определенные регламенты.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Francis Mascarenhas; 5-tv.ru
«Известия» показали эксклюзивные кадры иранского острова Харк
В Тегеране уверены, что количество танкеров, которым разрешен проход через Ормузский пролив, будет только увеличиваться. Для всех остальных его открывать не будут, тем более там сейчас действуют очень строгие правила. Эксклюзивный репортаж из акватории одной из важнейших транспортных магистралей мира корреспондента «Известий» Насера Ашкери.
«За моей спиной находится остров Харк, ключевой нефтяной хаб Ирана. Деятельность на этом острове продолжается, но по соображениям безопасности подойти слишком близко невозможно. Должен сказать, что в водах Персидского залива необходимо соблюдать определенные регламенты», — отмечает журналист.
На иранском морском побережье по-прежнему занимаются рыболовством, но только на четко установленном расстоянии от берега, утвержденном профильными ведомствами и армией, напоминает Ашкери. А большие суда, которые движутся по этим водам, делают это исключительно с разрешения высшего руководства Исламской Республики Иран.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?