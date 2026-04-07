США и Израиль ударили по синагоге в Тегеране

Синагога в центре Тегерана разрушена в результате удара США и Израиля

В столице Ирана пострадало здание еврейской синагоги — оно получило серьезные повреждения в результате атаки со стороны США и Израиля. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«Повреждения и разрушение здания еврейской синагоги в результате попадания снаряда американо-израильской стороны в центре Тегерана», — написало издание в своем Telegram-канале.

К публикации прикрепили видеозапись: на кадрах видны работающие спасатели и груды обломков.

За день до этого агентство Fars сообщило, что США и Израиль также нанесли удар по нефтехимическому комплексу в городе Марвдашт, расположенном на юге Ирана. Возгорание, вспыхнувшее после атаки, потушили оперативно. Крупного ущерба промышленному объекту удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп не считает удары по гражданским объектам Ирана военным преступлением. Он заявил, что его совсем не волнует критика тех, кто называет подобные действия незаконными.

