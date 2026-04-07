США и Израиль ударили по синагоге в Тегеране

|
Элина Битюцкая
На месте инцидента работают спасатели.

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Синагога в центре Тегерана разрушена в результате удара США и Израиля

В столице Ирана пострадало здание еврейской синагоги — оно получило серьезные повреждения в результате атаки со стороны США и Израиля. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«Повреждения и разрушение здания еврейской синагоги в результате попадания снаряда американо-израильской стороны в центре Тегерана», — написало издание в своем Telegram-канале.

К публикации прикрепили видеозапись: на кадрах видны работающие спасатели и груды обломков.

За день до этого агентство Fars сообщило, что США и Израиль также нанесли удар по нефтехимическому комплексу в городе Марвдашт, расположенном на юге Ирана. Возгорание, вспыхнувшее после атаки, потушили оперативно. Крупного ущерба промышленному объекту удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп не считает удары по гражданским объектам Ирана военным преступлением. Он заявил, что его совсем не волнует критика тех, кто называет подобные действия незаконными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

6 апр
Трамп: вопрос открытия Ормузского пролива остается для США приоритетным
6 апр
Вэнс и Уиткофф принимают участие в переговорах США с Ираном
5 апр
«Откройте чертов пролив»: Трамп эмоционально обратился к Ирану
4 апр
Маршруты меняются, билеты дорожают: как война в Иране изменила мировую пассажирскую авиацию
4 апр
«Проблема для всей Европы»: Вучич предупредил о последствиях войны в Иране
4 апр
Сотрудник АЭС «Бушер» погиб при обстреле станции США и Израилем
4 апр
Судьба пропавшего американского пилота может изменить ход войны в Иране
3 апр
«Ложится бременем»: как пострадала экономика Украины из-за войны в Иране
3 апр
Забрать нефть и разбогатеть: Трамп о планах на Ормузский пролив
3 апр
«Мы действительно втянуты»: министр войны США не ожидал мощных ударов Ирана
+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
СК взял на контроль расследование убийства учительницы в Добрянке
11:15
США и Израиль ударили по синагоге в Тегеране
11:11
«Чеченская республика Ичкерия*» признана террористической организацией
10:52
Приняли меры заранее: Иран может экспортировать ресурсы не только с острова Харк
10:44
Расчеты «Градов» поддерживают наступление группировки «Север» на харьковском направлении
10:38
Неспокойная ситуация: на камчатском вулкане Шивелуч произошел новый выброс пепла

Сейчас читают

Школьник с ножом напал на учительницу в Пермском крае: педагог скончалась в больнице
Учительница, на которую напал ученик в Пермском крае, скончалась в больнице
«Вносили хаос»: исчезновение Усольцевых пугающе повторяет кровавую историю 2006 года
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

