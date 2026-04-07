США и Израиль ударили по синагоге в Тегеране

На месте инцидента работают спасатели.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
Синагога в центре Тегерана разрушена в результате удара США и Израиля
В столице Ирана пострадало здание еврейской синагоги — оно получило серьезные повреждения в результате атаки со стороны США и Израиля. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
«Повреждения и разрушение здания еврейской синагоги в результате попадания снаряда американо-израильской стороны в центре Тегерана», — написало издание в своем Telegram-канале.
К публикации прикрепили видеозапись: на кадрах видны работающие спасатели и груды обломков.
За день до этого агентство Fars сообщило, что США и Израиль также нанесли удар по нефтехимическому комплексу в городе Марвдашт, расположенном на юге Ирана. Возгорание, вспыхнувшее после атаки, потушили оперативно. Крупного ущерба промышленному объекту удалось избежать.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп не считает удары по гражданским объектам Ирана военным преступлением. Он заявил, что его совсем не волнует критика тех, кто называет подобные действия незаконными.
- 6 апр
- Трамп: вопрос открытия Ормузского пролива остается для США приоритетным
- 6 апр
- Вэнс и Уиткофф принимают участие в переговорах США с Ираном
- 5 апр
- «Откройте чертов пролив»: Трамп эмоционально обратился к Ирану
- 4 апр
- Маршруты меняются, билеты дорожают: как война в Иране изменила мировую пассажирскую авиацию
- 4 апр
- «Проблема для всей Европы»: Вучич предупредил о последствиях войны в Иране
- 4 апр
- Сотрудник АЭС «Бушер» погиб при обстреле станции США и Израилем
- 4 апр
- Судьба пропавшего американского пилота может изменить ход войны в Иране
- 3 апр
- «Ложится бременем»: как пострадала экономика Украины из-за войны в Иране
- 3 апр
- Забрать нефть и разбогатеть: Трамп о планах на Ормузский пролив
- 3 апр
- «Мы действительно втянуты»: министр войны США не ожидал мощных ударов Ирана
