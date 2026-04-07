Иран передал США мирный план из десяти пунктов
Исламская республика требует гарантий о ненападении, а также снятия санкций.
Иран передал США свой план соглашения для прекращения войны. Это удалось сделать при помощи Пакистана. Договор состоит из десяти пунктов. Об этом сообщила газета The New York Times.
В статье сказано, что Тегеран требует гарантий ненападения, а также снятия санкций и прекращения огня по союзным исламской республике формированиям.
В обмен на это Иран готов открыть Ормузский пролив. Однако здесь есть некоторые нюансы. Так, например, руководство страны планирует ввести сбор в размере примерно двух миллионов долларов (больше 157 миллионов рублей) за каждое судно.
Деньги за проход танкеров Иран предлагает разделить с Оманом, так как тот находится по другую сторону пролива. Свою же долю Тегеран хочет потратить на восстановление городов, пострадавших в результате американо-израильской агрессии.
В материале сказано, что после того, как президент США Дональд Трамп ознакомился с документом, то он был недоволен условиями Тегерана. Тем не менее, он назвал это важным шагом на пути к долгосрочному миру.
Война в Иране
Больше месяца назад, 28 февраля, США и Израиль объявили о начале масштабной операции против Ирана. Дональд Трамп заявил, что ядерный потенциал республики несет прямую угрозу американцам. В результате ракетных ударов в Тегеране погибли сотни детей.
В ответ Иран атаковал не только территории Тель-Авива, но и американские военные базы в регионе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран уже сутки наносит удары по Израилю. Под массированным обстрелом оказались, в том числе, жилые кварталы. Погибших, по предварительной информации, нет. Люди вовремя спустились в убежища.
