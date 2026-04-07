Иран передал США мирный план из десяти пунктов

Дарья Бруданова

Исламская республика требует гарантий о ненападении, а также снятия санкций.

Что требует Иран от США чтобы прекратить войну

Фото: Reuters/Dado Ruvic

Иран передал США свой план соглашения для прекращения войны. Это удалось сделать при помощи Пакистана. Договор состоит из десяти пунктов. Об этом сообщила газета The New York Times.

В статье сказано, что Тегеран требует гарантий ненападения, а также снятия санкций и прекращения огня по союзным исламской республике формированиям.

В обмен на это Иран готов открыть Ормузский пролив. Однако здесь есть некоторые нюансы. Так, например, руководство страны планирует ввести сбор в размере примерно двух миллионов долларов (больше 157 миллионов рублей) за каждое судно.

Деньги за проход танкеров Иран предлагает разделить с Оманом, так как тот находится по другую сторону пролива. Свою же долю Тегеран хочет потратить на восстановление городов, пострадавших в результате американо-израильской агрессии.

В материале сказано, что после того, как президент США Дональд Трамп ознакомился с документом, то он был недоволен условиями Тегерана. Тем не менее, он назвал это важным шагом на пути к долгосрочному миру.

Больше месяца назад, 28 февраля, США и Израиль объявили о начале масштабной операции против Ирана. Дональд Трамп заявил, что ядерный потенциал республики несет прямую угрозу американцам. В результате ракетных ударов в Тегеране погибли сотни детей.
В ответ Иран атаковал не только территории Тель-Авива, но и американские военные базы в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран уже сутки наносит удары по Израилю. Под массированным обстрелом оказались, в том числе, жилые кварталы. Погибших, по предварительной информации, нет. Люди вовремя спустились в убежища.

