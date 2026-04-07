Поражены 50 целей: США атаковали иранский остров Харк

Израиль продолжает наносить удары по всей исламской республике — есть погибшие.

США атаковали иранский остров Харк

США все-таки атаковали иранский остров Харк. Это главный нефтяной хаб республики, и Вашингтон уже давно грозился на него напасть. По сообщению арабских медиа, поражены бункеры, радиолокационная станция, склад боеприпасов и другие военные объекты — в общей сложности 50 целей.

Израиль в это же время наносил удары по всему Ирану. Взрывы прогремели в Тегеране и других городах. По предварительным данным, погибли более десятка мирных жителей. В результате атак повреждены ключевые железные дороги, а также уничтожены мосты. Лидер США накануне предупреждал, что ударит по ним, если Тегеран не пойдет на уступки. Однако срок ультиматума Трампа истекает только завтра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате блокировки Ормузского пролива нефтяные доходы Ирана за месяц выросли на 37% по сравнению с мартом прошлого года. По данным Reuters, из-за скачка цен на черное золото баррель иранской нефти теперь стоит даже дороже элитной марки Brent. Заметно увеличились доходы и у Омана.

При этом нефть из Кувейта и Ирака из-за закрытия пролива на мировые рынки не попадает, их заработок упал более чем на 70%. 

