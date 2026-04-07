Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

Евгения Алешина
В ее состав войдут представители федеральных и региональных органов власти.

Необходимо создать специальную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий ЧП в регионе.

«Нам необходимо создать специальную комиссию правительственную по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан», — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, в состав комиссии войдут представители федеральных и региональных органов власти, также один из заместителей полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Руководство Дагестана создало 51 рабочую группу по определению ущерба, сказал Путин.

В Дагестане 5 апреля из-за обильных осадков произошло переполнение Геджухского водохранилища, в результате чего порвался земляной вал. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. Из-за дождей в регионе многие дома остались без света.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане могут повысить уровень режима ЧС после оценки ущерба. К ликвидации последствий привлекли более тысячи человек и около 240 единиц техники.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:48
Непреодолимая тяга: в Москве мужчину задержали за кражу около 100 шоколадок
20:36
ВВС Израиля нанесли удары по транспортной инфраструктуре Ирана
20:32
В Петербурге снесли место съемок «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга»
20:16
Бывший стилист Лерчек обвиняется в продаже поддельной сумки Hermes
20:09
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане
20:00
Минюст РФ исключил 75 человек из реестра иностранных агентов

Сейчас читают

Апартаменты за печенье: риелтор заявил об угрозах от блогера Гусейна Гасанова
Найдена забытая ветвь человечества: они выжили, но растворились во времени
Земля на пределе: ученые заявили о критическом перенаселении планеты
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео