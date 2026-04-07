Люди вместо щита: в Иране создают «живые цепи» у стратегических объектов
Протесты проходят в разных регионах страны из-за резких заявлений Дональда Трампа.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
Жители Ирана начали выстраиваться в «живые цепи» вокруг важных инфраструктурных объектов после заявлений со стороны президента США Дональда Трампа о нанесении ударов по стране. Кадры с акций распространило иранское издание Tasnim.
Протесты проходят в разных регионах страны. Люди собираются рядом с объектами, которые могут стать целями атак США, в том числе около электростанций. По данным агентства Mehr, одна из таких акций состоялась у тепловой электростанции «Джахром» в провинции Фарс.
Государственное телерадиовещание IRIB также показало кадры из города Ахваз, где жители собрались на Белом мосту для того, чтобы выразить протест против возможной агрессии Соединенных Штатов.
Обострение ситуации происходит из-за резких заявлений Вашингтона. Так, Трамп предупреждал о возможных ударах по Ирану в случае отказа его властей от соглашения и открытия Ормузского пролива. Американский лидер также допускал крайне тяжелые последствия в случае срыва договоренностей, заявляя о риске масштабной катастрофы.
В свою очередь, как писал 5-tv.ru, иранская сторона сообщала о прекращении всех контактов с США, в том числе непрямых переговоров, что дополнительно усилило напряженность в регионе.
Срок ультиматума, выдвинутого Вашингтоном, истекает 7 апреля в 20:00 по времени Вашингтона (в 3:00 по московскому времени 8 апреля. — Прим. ред.), и дальнейшее развитие событий зависит от решений сторон.
