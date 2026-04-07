Пакистан призвал Трампа продлить переговоры с Ираном еще на две недели

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил президента США Дональда Трампа продлить срок достижения мирного соглашения с Ираном еще на две недели.

Пакистанский лидер подчеркнул, что Вашингтону следует позволить дипломатам закончить свою работу.

«Я искренне прошу президента Трампа продлить срок на две недели. Пакистан со всей искренностью просит иранских братьев открыть Ормузский пролив», — сказал Шариф.

Также Исламабад призвал всех участников конфликта соблюдать режим ненападения повсюду в течение двух недель. Это необходимо, чтобы позволить дипломатам добиться окончательного прекращения войны и установления стабильности в регионе, подчеркнул премьер-министр.

В Вашингтоне заявили, что президент получил сообщение и готовит ответ.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после жестких заявлений со стороны Трампа. Американский лидер предупреждал, если Иран откажется от соглашения и разблокировки Ормузского пролива, то США может перейти к более масштабным силовым действиям.

