Израильский дрон атаковал машину скорой помощи в Ливане

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Беспилотник нанес удар в поселении Аль-Калиля на юге страны.

Какие цели в Ливане атаковал Израиль после перемирия

Фото: Reuters/Ayal Margolin

Война Израиля и Ирана

Израильский беспилотный летательный аппарат ударил по карете скорой помощи в поселении Аль-Калиля на юге Ливана. Об этом сообщил корреспондент Al Jazeera.

По предварительным данным, погибли четыре человека.

Ранее премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху заявил, что двухнедельное перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан.

Когда закончится конфликт на Ближнем Востоке

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после решительных заявлений со стороны Трампа. Американский лидер предупреждал, что если Иран откажется от соглашения и разблокировки Ормузского пролива, то США может перейти к более масштабным силовым действиям. В ночь на 8 апреля истекали сроки ультиматума, выдвинутого Вашингтоном.

Накануне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил Дональда Трампа продлить срок достижения мирного соглашения с Ираном еще на две недели. Исламабад призвал всех участников конфликта соблюдать режим ненападения.

В итоге американский лидер заявил, что приостановит удары. Президент отметил, что это будет двустороннее прекращение огня и подчеркнул, что США получили предложение из десяти пунктов от Тегерана, которое считают рабочей основой для переговоров.

