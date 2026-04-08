Израильский дрон атаковал машину скорой помощи в Ливане
Беспилотник нанес удар в поселении Аль-Калиля на юге страны.
Фото: Reuters/Ayal Margolin
Израильский беспилотный летательный аппарат ударил по карете скорой помощи в поселении Аль-Калиля на юге Ливана. Об этом сообщил корреспондент Al Jazeera.
По предварительным данным, погибли четыре человека.
Ранее премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху заявил, что двухнедельное перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан.
Когда закончится конфликт на Ближнем Востоке
Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после решительных заявлений со стороны Трампа. Американский лидер предупреждал, что если Иран откажется от соглашения и разблокировки Ормузского пролива, то США может перейти к более масштабным силовым действиям. В ночь на 8 апреля истекали сроки ультиматума, выдвинутого Вашингтоном.
Накануне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил Дональда Трампа продлить срок достижения мирного соглашения с Ираном еще на две недели. Исламабад призвал всех участников конфликта соблюдать режим ненападения.
В итоге американский лидер заявил, что приостановит удары. Президент отметил, что это будет двустороннее прекращение огня и подчеркнул, что США получили предложение из десяти пунктов от Тегерана, которое считают рабочей основой для переговоров.
- 8 апр
- Трамп: США намерены содействовать проходу судов через Ормузский пролив
- 8 апр
- «Иран стратегически победил США»: американский военный эксперт об объявленном Трампом перемирии
- 8 апр
- Иран возместит полученный в ходе конфликта ущерб через специальный инвестфонд
- 8 апр
- Нетаньяху заявил, что перемирие с Ираном не касается Ливана
- 8 апр
- «Ад» отменяется: боевые действия на Ближнем Востоке приостановлены — что известно к этому часу
- 8 апр
- Перемирие на Ближнем Востоке распространяется на Ливан
- 8 апр
- США признали право Ирана на обогащение урана и контроль Ормузского пролива
- 8 апр
- Стало известно, где пройдут переговоры США и Ирана
- 8 апр
- Белый дом заявил о готовности Израиля присоединиться к прекращению огня с Ираном
- 8 апр
- Трамп согласился отложить атаки на Иран на две недели
Читайте также
