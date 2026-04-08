Нетаньяху заявил, что перемирие с Ираном не касается Ливана

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Ранее премьер-министр Пакистана сделал противоположное заявление.

Будет ли Израиль бить по Ливану после перемирия США и Ирана

Фото: Reuters/Thomas Suen

Война в Иране Война Израиля и Ирана

Двухнедельное перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

При этом, ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсетях заявил, что прекращение огня касается Ливана, опровергнув первоначальные заявления СМИ, в которых утверждалось, что республику не включат в программу перемирия.

Израиль удерживает в Ливане второй фронт, нанося массированные удары по Бейруту и стремясь уничтожить группировку «Хезболла».

Когда закончится конфликт на Ближнем Востоке

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после решительных заявлений со стороны Трампа. Американский лидер предупреждал, что если Иран откажется от соглашения и разблокировки Ормузского пролива, то США может перейти к более масштабным силовым действиям. В ночь на 8 апреля истекали сроки ультиматума, выдвинутого Вашингтоном.

Накануне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил Дональда Трампа продлить срок достижения мирного соглашения с Ираном еще на две недели. Исламабад призвал всех участников конфликта соблюдать режим ненападения.

В итоге американский лидер заявил, что приостановит удары. Президент отметил, что это будет двустороннее прекращение огня и подчеркнул, что США получили предложение из десяти пунктов от Тегерана, которое считают рабочей основой для переговоров.

Тема:
Война в Иране
