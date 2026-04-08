«Мы вернемся»: Трамп назвал условие возобновления войны США с Ираном
В Белом доме хорошо осведомлены о содержании инициатив со стороны властей исламской республики.
Фото: Reuters/Adnan Abidi
Трамп: США вернутся к военным действиям против Ирана при отсутствии сделки
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности страны возобновить боевые действия против Ирана, если стороны не смогут договориться на условиях, устраивающих Вашингтон. Об этом он сообщил в разговоре с журналистом телеканала Sky News Марком Стоуном.
«Если она (сделка. — Прим. ред.) не будет хорошей, мы вернемся (к боевым действиям. — Прим. ред.) очень легко», — заявил Трамп, комментируя предложения Тегерана для будущего соглашения.
Американский лидер подчеркнул, что он хорошо осведомлен о содержании иранских инициатив и располагает более полной информацией, чем представители прессы. При этом глава Белого дома отметил, что часть предложений Ирана можно оценить положительно. По его словам, значительная доля пунктов уже согласована сторонами.
Ранее Трамп сообщил, что согласился продлить паузу в ударах по Ирану еще на две недели. Условием он назвал полную разблокировку Ормузского пролива. Также, по его словам, Вашингтон получил от Тегерана мирный план из десяти пунктов.
До этого американист Малек Дудаков заявил, что временное перемирие и начало переговоров на основе предложенного Ираном плана свидетельствуют о выгодной позиции Тегерана. По его мнению, США вряд ли пойдут на уступки по ключевым вопросам, в том числе на гарантии безопасности и возврат замороженных активов, так как это может быть воспринято как их поражение.
Ранее, писал 5-tv.ru, Армия обороны Израиля объявила о приостановке ударов по Ирану.
