«Дождь перейдет в снег»: москвичей предупредили о резком похолодании

Дарья Орлова
Весенняя погода резко изменится — впереди ветер и возвращение почти зимних условий.

Синоптики предупредили о резком похолодании на европейской территории России

Телеведущий и синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие дни погодные условия в европейской части России резко ухудшатся из-за влияния циклона.

По его словам, регионы накроют плотные облака и осадки, а в ряде районов дождь начнет переходить в снег.

«Севернее линии Брянск — Москва — Иваново — Киров — Сыктывкар — дождь будет переходить в мокрый снег и снег», — отметил он.

Осадки и похолодание на всю неделю

Дальнейший прогноз синоптики связывают с устойчивым похолоданием и нестабильной погодой. В течение всей недели в Московском регионе ожидается преимущественно пасмурная обстановка с регулярными осадками.

По оценке специалистов, дожди будут идти практически ежедневно, а уже с середины недели к ним добавится мокрый снег. Вероятность таких осадков в отдельные дни может достигать 85–95%.

Температура воздуха в начале недели останется относительно мягкой — около трех-восьми градусов выше нуля днем. Однако затем начнется заметное похолодание.

Температура опустится до отрицательных значений

Ближе к четвергу и пятнице температура снизится до нуля-пяти градусов тепла днем, а ночью возможны заморозки до пяти градусов мороза. При этом усилится северный ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с.

Синоптики предупреждают, что похолодание будет сопровождаться гололедицей, что может осложнить ситуацию на дорогах.

«Мощное арктическое вторжение»

Как уточнил Тишковец, погодные изменения связаны с приходом холодных воздушных масс.

«Неделя ознаменуется мощным арктическим вторжением», — подчеркнул он, добавив, что осадки будут переходить в снег, а местами возможно формирование временного снежного покрова.

Наиболее сложные погодные условия ожидаются во второй половине недели. В этот период усилится ветер, ухудшится видимость, а ощущаемая температура воздуха будет значительно ниже фактической.

Где ударит холоднее всего

По прогнозам, зона заморозков и снегопадов распространится не только на центральные регионы, но и дойдет до Черноземья. В отдельных районах возможно временное образование снежного покрова.

К выходным станет легче, но не тепло

К выходным погодная ситуация начнет постепенно улучшаться. Осадки станут менее интенсивными, появятся прояснения.

Тем не менее температурный фон останется ниже нормы. Днем ожидается около четырех-семи градусов выше нуля, а в ночные часы сохранятся заморозки.

