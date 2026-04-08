Сотни убитых: ЦАХАЛ провел самую мощную серию ударов по Ливану с начала конфликта
Израиль не считает себя связанным каким-либо договоренностями.
Фото, видео: Reuters/Raghed Waked; 5-tv.ru
Между тем Израиль не считает себя связанным какими-либо договоренностями. Особенно в отношении Ливана. Напротив, ЦАХАЛ сегодня объявил о проведении самой масштабной серии ударов по этой стране с начала конфликта.
Минздрав республики уже заявляет о сотнях убитых. Иран, а вместе с ним и Лига Арабских Государств, требуют включить Ливан в соглашение о прекращении огня. Но, как убедился корреспондент с телеканала «Аль-Маядин» Джамаль Гораби, ответом Израиля пока служат лишь новые атаки. Эти кадры он снял специально для «Известий».
Еще утром здесь было переполненное кафе, а теперь оно превратилось в место, документирующее новый удар Израиля. Девять погибших и более двадцати раненых — таков итог этой атаки. Как вы видите, следы крови все еще отчетливо видны.
«Мы постоянно ходили в это кафе. Это кафе принимало всех людей. Большинство из них — переселенцы, вынужденные переселенцы», — рассказал один из местных жителей.
Мы также видим то, что осталось здесь из личных вещей. Это только подтверждает, что те, по кому был нанесен удар, не находились ни на каком военном объекте, а были обычными гражданскими.
