Карлсон заявил, что США проиграли войну с Ираном
Вашингтон так и не смог сменить режим в исламской республике.
Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - Cnp For Ny Post
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США потерпели поражение в конфликте с Ираном.
«Итак, прошлой ночью это выглядело как победа для США, хотя, строго говоря, это, вероятно, было поражение», — сказал Карлсон, видео было опубликовано на его странице в X.
Свою позицию он объяснил тем, что Вашингтон не смог добиться смены режима в исламской республике, их военные базы были «разрушены или, по крайней мере, серьезно повреждены». Также, по словам журналиста, конфликт обошелся казне США в несколько сотен миллиардов долларов налогов.
Кроме того, Карлсон напомнил, что в ходе боевых действий погибли американские солдаты, а также выросли цены на сырье, в результате чего «Америка стала беднее и слабее».
Ранее Трамп заявил, что вооруженные силы США останутся в боевой готовности, пока перемирие с Ираном не будет соблюдено.
