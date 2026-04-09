Карлсон заявил, что США проиграли войну с Ираном

Сергей Добровинский
Вашингтон так и не смог сменить режим в исламской республике.

Выиграли ли США войну с Ираном

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - Cnp For Ny Post

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США потерпели поражение в конфликте с Ираном.

«Итак, прошлой ночью это выглядело как победа для США, хотя, строго говоря, это, вероятно, было поражение», — сказал Карлсон, видео было опубликовано на его странице в X.

Свою позицию он объяснил тем, что Вашингтон не смог добиться смены режима в исламской республике, их военные базы были «разрушены или, по крайней мере, серьезно повреждены». Также, по словам журналиста, конфликт обошелся казне США в несколько сотен миллиардов долларов налогов.

Кроме того, Карлсон напомнил, что в ходе боевых действий погибли американские солдаты, а также выросли цены на сырье, в результате чего «Америка стала беднее и слабее».

Ранее Трамп заявил, что вооруженные силы США останутся в боевой готовности, пока перемирие с Ираном не будет соблюдено.

