США останутся в боевой готовности, пока перемирие с Ираном не будет соблюдено

Корабли, самолеты, солдаты и вооружение США будут оставаться на своих местах, пока заключенное мирное соглашение с Ираном не будет реально достигнуто. Об этом заявил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что армия Штатов остается на позициях в Иране и вокруг него со всем необходимым для «смертельного преследования и уничтожения уже значительно ослабленного врага».

Если же по какой-то причине перемирие не будет реализовано, то США откроют огонь «больше, лучше и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел», подчеркнул Трамп.

«Это было согласовано давно, и несмотря на всю фальшивую риторику обратного — никакого ядерного оружия (для Ирана. — Прим. ред.), и Ормузский пролив будет открыт и безопасен», — написал президент.

Как ранее отмечал корреспондент «Известий», после дня перемирия Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива. По нему успели пройти лишь два танкера.

