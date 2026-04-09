США останутся в боевой готовности, пока перемирие с Ираном не будет соблюдено

Сергей Добровинский
Трамп пообещал, что, если Тегеран нарушит договор, Вашингтон ударит с новой силой.

Корабли, самолеты, солдаты и вооружение США будут оставаться на своих местах, пока заключенное мирное соглашение с Ираном не будет реально достигнуто. Об этом заявил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что армия Штатов остается на позициях в Иране и вокруг него со всем необходимым для «смертельного преследования и уничтожения уже значительно ослабленного врага».

Если же по какой-то причине перемирие не будет реализовано, то США откроют огонь «больше, лучше и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел», подчеркнул Трамп.

«Это было согласовано давно, и несмотря на всю фальшивую риторику обратного — никакого ядерного оружия (для Ирана. — Прим. ред.), и Ормузский пролив будет открыт и безопасен», — написал президент.

Как ранее отмечал корреспондент «Известий», после дня перемирия Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива. По нему успели пройти лишь два танкера.

Война в Иране
9 апр
Перемирие начинается с воздушной тревоги: какой будет будущая сделка между США и Ираном
9 апр
Бейрут под обстрелом: шокирующие кадры последствий ударов Израиля по Ливану
8 апр
Самое унизительное соглашение: почему в США осудили перемирие с Ираном
8 апр
Переговоры США и Ирана пройдут в Исламабаде 11 апреля
8 апр
Иран предложил ввести плату за проход танкеров через Ормузский пролив
8 апр
Иран приостановил движение в Ормузском проливе после атак Израиля на Ливан
8 апр
Эрдоган призвал Трампа не допустить срыва перемирия вокруг Ирана
8 апр
В Ливане сообщили о сотнях убитых и раненых после атаки Израиля на страну
8 апр
В Иране допустили отказ от перемирия при продолжении ударов ЦАХАЛ по Ливану
8 апр
США и Иран близки к договоренностям: Трамп сообщил о согласованных пунктах
